La Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP) a pris connaissance avec «inquiétude» de la suspension de quatre policiers de la police municipale de Lausanne. Les accusations sont graves et ne doivent pas être minimisées. Le racisme, le sexisme ou les idées antisémites n'ont pas leur place dans la police, affirme la FSP.

Les quatre policiers suspendus font parti de la police municipale lausannoise (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

La faîtière se «distancie clairement de toute forme de comportement discriminatoire», écrit-elle mardi dans un communiqué. «Les cas isolés de comportement discriminatoire ne doivent pas être tolérés, tout comme les jugements hâtifs à l'égard de toute une catégorie professionnelle», ajoute-t-elle.

«Il est essentiel que les incidents soient traités de manière transparente, sans pour autant discréditer les milliers de policières et policiers qui accomplissent chaque jour un travail irréprochable», poursuit le communiqué. La FSFP continuera à «tout mettre en oeuvre pour renforcer la confiance dans la police».

Pour la fédération, le rôle des cadres est particulièrement important. «Les cadres de la police sont chargés de définir des normes claires, de les mettre en oeuvre et de veiller à leur respect, notamment en accompagnant les collaborateurs dans leur travail quotidien». La FSFP demande ainsi que ces thèmes soient davantage pris en compte dans la formation des cadres et intégrés de manière systématique dans leurs activités.

Ces incidents ne doivent pas occulter le fait que la grande majorité des policiers en Suisse accomplissent leur travail avec professionnalisme, intégrité et un grand engagement personnel, tient encore à souligner la faîtière.