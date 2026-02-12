  1. Clients Privés
Drame de Crans-Montana La famille d'une victime porte plainte contre le président de commune 

Valérie Passello

12.2.2026

Une plainte pénale vise le président de la commune de Crans-Montana Nicolas Féraud, annonce «Le Temps».

Nicolas Feraud, le président de la commune de Crans-Montana. (archives)
Nicolas Feraud, le président de la commune de Crans-Montana. (archives)
KEYSTONE

Valérie Passello

12.02.2026, 10:43

12.02.2026, 11:09

Les parents d'un jeune homme de 29 ans grièvement blessé dans l'incendie du «Constellation» le 1er janvier en Valais ont porté plainte contre l'élu le 27 janvier dernier, relate «Le Temps». Selon eux, «les manquements dans les contrôles engagent la responsabilité personnelle de Nicolas Féraud».

Ils accusent le président de Crans-Montana de «lésions corporelles par négligence, la mise en danger de la vie d’autrui par dol direct, l’incendie par négligence et une série de 'violations de la responsabilité et des devoirs imposés par la loi sur les communes', notamment de la loi sur la protection contre l’incendie et les éléments naturels», citent nos confrères du «Temps».

Toujours selon le journal, la plainte compte 14 pages, et vise également les propriétaires du bar le «Constellation», Jacques et Jessica Moretti.

Les plaignants relèvent en outre que la commune a reconnu les lacunes dans les contrôles de sécurité incendie, mais sans jamais les justifier. Avec ses 18 ans d'expérience en politique, affirment-ils, Nicolas Féraud ne pouvait ignorer les normes de contrôle. 

Contacté par «Le Temps», le principal intéressé a dit ne pas être au courant de cette plainte et s'est refusé à tout commentaire des procédures en cours.

Archive

Un président éprouvé: «Je porterai ce fardeau toute ma vie»

Un président éprouvé: «Je porterai ce fardeau toute ma vie»

La conférence de presse à Crans-Montana s’est achevée dans une atmosphère lourde. Le président de la commune, Nicolas Féraud, visiblement très ému, a conclu la conférence de presse par une phrase lourde de sens.

06.01.2026

