«La femme aux clés allemandes» identifiée 21 ans après sa mort

Une femme, surnommée «aux clés allemandes» dans les dossiers non résolus d'Interpol, a été identifiée plus de vingt ans après la découverte de son corps dans les dunes de Meijendel aux Pays-Bas, a annoncé vendredi l'organisation de coopération policière.

Une femme a été identifiée plus de vingt ans après la découverte de son corps dans les dunes de Meijendel aux Pays-Bas. Imago

Keystone-SDA ATS

Eva Maria Pommer, de nationalité allemande, était âgée de 35 ans au moment de son décès dont les causes restent inconnues, explique Interpol dans un communiqué. La possibilité d'un acte criminel n'est pas exclue et l'enquête se poursuit.

Son dossier fait partie de 47 cas retenus à partir de 2023 pour la campagne Identify Me, coordonnée par Interpol en collaboration avec plusieurs pays européens pour rendre leur nom à des femmes assassinées ou mortes dans des circonstances suspectes au cours des dernières décennies.

C'est la quatrième femme à retrouver son identité depuis le lancement de la campagne qui repose sur l'aide du public et des campagnes médiatiques. Le corps de cette femme «à la carrure sportive» avait été retrouvé dans le sable, le 4 juillet 2004, sur une plage reculée de la ville de Wassenaar.

Elle portait «plusieurs couches de vêtements, notamment deux pantalons», selon la description donnée par Interpol sur sa page web dédiée à Identify Me.

«Ses clés, ses vêtements et ses lunettes semblaient tous indiquer qu'elle venait d'Allemagne» sans qu'une concordance ne puisse être établie avec une affaire de disparition, précise Interpol. L'une des trois clés retrouvées avait été livrée à une société dans la ville allemande de Bottrop, non loin de la frontière avec les Pays-Bas.

Analyses ADN

Dans un premier temps, la destruction d'archives de la société dans un incendie a empêché de relier la clé à une adresse, a précisé un porte-parole de la police néerlandaise dans un communiqué.

En octobre 2024, dans le cadre de la campagne Identify Me, le dossier est notamment remis en lumière dans deux émissions de télévision aux Pays-Bas et en Allemagne, qui évoquent la connexion avec Bottrop.

«Des centaines de signalements concernant l'affaire sont parvenus», rapporte la police néerlandaise. Les nouvelles pistes permettent de relier la clé à «plusieurs adresses potentielles».

Parallèlement, une fondation néerlandaise spécialisée dans les affaires non résolues suivait «une piste très intéressante concernant une femme allemande qui aurait été portée disparue depuis une vingtaine d'années», puis a partagé ses informations avec la police.

Des analyses ADN ont ensuite confirmé l'identité de la défunte. Le public est désormais invité à contacter les autorités néerlandaises pour toute information qu'il pourrait avoir concernant Eva Maria Pommer, en particulier remontant à l'été 2004.