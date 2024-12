La femme la plus riche du monde gagne 300'000 francs... par minute

Alice Walton, héritière de Walmart, détient le titre de femme la plus riche du monde. Sa fortune familiale a connu une envolée spectaculaire l’année dernière, augmentant de 66 % grâce à une montée fulgurante des actions de l’entreprise.

L'héritière de Walmart Alice Walton. X

Lea Oetiker/trad Lea Oetiker

À 75 ans, même en dormant, Alice Walton engrange des revenus impressionnants: elle gagne environ 293'750 francs par minute, comme le révèle le classement de «Bloomberg». Sa fortune provient directement de l’héritage laissé par Walmart, le plus grand détaillant au monde.

Alice partage cette immense fortune avec ses frères, Jim Walton (76 ans) et Rob Walton (80 ans). Ensemble, ils forment la famille la plus riche de la planète, avec un patrimoine colossal de 392 milliards de francs. Leur richesse repose sur les 45 % d’actions Walmart qu’ils détiennent, lesquelles ont bondi de 80 % en un an. Cette hausse spectaculaire a rapporté à chacun des frères et à Alice Walton des dizaines de milliards: 104 milliards pour Jim, 103 milliards pour Rob et 102 milliards pour Alice.

Des prix imbattables et de grands magasins

Le succès des Walton repose sur un modèle gagnant: des prix bas et de grands magasins qui leur permettent de surpasser la concurrence. Parallèlement, Walmart a accéléré sa croissance dans le secteur du commerce en ligne, renforçant ainsi sa position dominante sur le marché mondial. Aujourd’hui, l'enseigne est le plus grand distributeur mondial avec plus de 10'600 magasins répartis à travers le globe et 2 millions d’employés, faisant de l’enseigne le plus grand employeur privé de la planète.

Si Elon Musk reste en tête du classement individuel des plus grandes fortunes, les Walton dominent largement en tant que famille la plus riche du monde.