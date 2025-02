Un fidèle joueur de loterie du Michigan a remporté un jackpot de 1,3 million de dollars après avoir joué la même série de numéros pendant quatre ans.

Victoire au loto après 4 ans (photo symbolique) sda

Nicolò Forni fon

Un joueur de loterie du Michigan, qui a toujours choisi les mêmes numéros du «Lotto 47» pendant quatre ans, a constaté que sa persévérance avait porté ses fruits. L'homme a fini par encaisser un jackpot de 1,3 million de dollars.

Cet homme de 54 ans, originaire du comté de Wayne, a expliqué aux responsables de la loterie du Michigan qu'il avait acheté un billet pour le tirage du 8 janvier chez Mac's II Inc. sur Northline Road à Taylor, avec les numéros 04-08-17-28-36-43.

«Je joue cette série de numéros depuis quatre ans», aurait déclaré le joueur, cité par les médias d'État américains.

«J'ai scanné mon billet sur l'application de la loterie, j'ai vu les confettis voler et je me suis dit : C'est un rêve qui devient réalité !. Gagner est un sentiment formidable et me donne, ainsi qu'à ma famille, une liberté financière"», a-t-il commenté.

Le gagnant a déclaré que le prix lui permettra de payer quelques factures et de prendre de longues vacances avec sa famille.