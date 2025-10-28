  1. Clients Privés
Procès pour cyberharcelement La fille de Brigitte Macron alerte sur l'état de santé de sa mère

ATS

28.10.2025 - 15:49

La fille de Brigitte Macron a dénoncé mardi devant le tribunal une «dégradation des conditions de santé» de sa mère. Cette dernière est la cible d'une infox l'accusant d'être une personne transgenre. Dix personnes sont actuellement jugées à Paris pour cyberharcèlement.

La fille de Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, a expliqué mardi devant le tribunal que les conditions de santé de sa mère s'étaient dégradées.
La fille de Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, a expliqué mardi devant le tribunal que les conditions de santé de sa mère s'étaient dégradées.
ATS

Keystone-SDA

28.10.2025, 15:49

28.10.2025, 15:54

L'épouse du chef de l'Etat «est contrainte de faire attention aux tenues (qu'elle porte), aux postures car elle sait que son image peut-être détournée» en permanence, a déploré Tiphaine Auzière, avocate de 41 ans, au cours de sa déposition devant le tribunal correctionnel.

Développement à suivre...

Second jour du procès. La fille de Brigitte Macron attendue à la barre

Second jour du procèsLa fille de Brigitte Macron attendue à la barre

