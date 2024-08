La fille d'Elon Musk: «Mon père est un adultère en série»

La fille transgenre d'Elon Musk a affirmé que son père était un « adultère en série ». Vivian Jenna Wilson, 20 ans, a de nouveau attaqué le milliardaire, après l'avoir accusé d'avoir été « froid » et absent pendant son éducation. Cette fois, elle lui reproche de se présenter comme un défenseur des valeurs traditionnelles, qui seraient bien éloignées de sa façon de vivre.

Elon Musk avait déclaré que son «fils Xavier avait été tué par le virus de l'esprit woke.» KEYSTONE

Covermedia Marc Schaller

Sur Threads, elle affirme qu'il n'est pas un « père de famille chrétien aux valeurs occidentales », mais plutôt un « adultère en série qui n'arrête pas de mentir sur (ses) propres enfants ».

« J'ai l'air plutôt en forme pour une putain de morte » a écrit la fille d'Elon Musk, en l'accusant d'être un « père froid et cruel, qui hurlait de colère contre elle lorsqu'elle était enfant parce qu'elle était trop féminine et avait une voix trop haut perchée. »

Ses commentaires interviennent après qu'Elon Musk, 53 ans, a accordé une interview au commentateur Jordan Peterson, dans laquelle il a déclaré que son « fils Xavier avait été tué par le virus de l'esprit woke » et a mégenré à plusieurs reprises Vivian Jenna Wilson qui se revendique homme. L'homme d'affaires justifie son combat contre le « virus du wokisme » pour cette raison.

Dans une interview accordée par la suite à NBC News, Vivian Jenna Wilson a déclaré qu'elle refusait de laisser les commentaires de son père sur son identité transgenre sans réponse. « Je crois qu'il pensait que je n'allais rien dire et que j'allais laisser faire, sans réagir. Mais je ne le ferai pas, car si vous mentez à mon sujet de manière flagrante devant des millions de personnes, je ne laisserai pas passer ça », a-t-elle déclaré.

Après l'interview, Elon Musk a écrit sur X que Vivian était « née gay et légèrement autiste », ce à quoi elle a répondu : « Il ne sait pas comment j'étais quand j'étais enfant parce qu'il n'était tout simplement pas là. Et pendant le peu de temps où il était là, j'ai été harcelée sans relâche pour ma féminité et mon homosexualité ».

Vivian Jenna Wilson et son frère jumeau Griffin sont les enfants qu'Elon Musk a eus avec sa première femme, Justine Wilson. Le couple a été marié de 2000 à 2008. Elon Musk a 11 enfants connus de trois mères différentes.