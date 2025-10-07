La fille du milliardaire Würth meurt subitement

La fille aînée du milliardaire et fondateur de Würth, Reinhold Würth, est décédée. Marion Würth est décédée de manière inattendue à l'âge de 66 ans . En Suisse aussi, les collaborateurs et les amis de l'art sont en deuil.

Marion Würth avec son père et milliardaire Reinhold Würth. Imago

Sven Ziegler

Marion Würth, fille du milliardaire allemand et fondateur de l'entreprise Reinhold Würth, est décédée de manière inattendue à l'âge de 66 ans. L'entreprise l'a confirmé à la «Heilbronner Stimme».

Dans un avis de décès de la famille, on peut lire: «Tu étais tellement ancrée dans le sol, et maintenant tu es en route vers le ciel (...) sans toi, nous ne serions pas qui nous sommes». Aucune information n'a été donnée sur la cause du décès.

Le groupe Würth, dont le siège est à Künzelsau (D), est considéré comme le leader mondial du commerce de matériel de montage et de fixation. L'entreprise familiale emploie plus de 87'000 personnes dans le monde entier et a réalisé dernièrement un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros.

Würth est devenu un groupe international

Würth est également bien ancré en Suisse: à Rorschach, au bord du lac de Constance, l'entreprise gère le Forum Würth Rorschach, une maison d'exposition moderne présentant des œuvres de la collection Würth. Celle-ci est considérée comme l'une des plus importantes collections d'art privées d'Europe. En 2002 déjà, le premier Forum Würth de Suisse a ouvert ses portes à Coire - également avec un accès libre à l'art.

La famille Würth allie depuis des décennies économie et culture. Après la guerre, le père Reinhold Würth (90 ans) avait transformé l'entreprise de commerce de vis, qui ne comptait qu'un seul employé, en un groupe international.