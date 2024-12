«La fillette de 11 ans flottait dans l'eau depuis trois jours»

Une quarantaine de migrants sont considérés disparus au large de l'île italienne de Lampedusa, après que la seule survivante, une fille de 11 ans, a dit que le bateau sur lequel elle se trouvait a fait naufrage il y a trois jours, a indiqué mercredi une ONG humanitaire.

Quarante-quatre migrants sont portés disparus au large de l'île italienne de Lampedusa. KEYSTONE

AFP Clara Francey

«Nous supposons qu'elle est la seule survivante du naufrage et que les 44 autres personnes se sont noyées», a écrit dans un communiqué Compass Collective, une ONG qui participe aux missions de secours des migrants en Méditerranée, après avoir sauvé la fillette.

L'équipage du navire Trotamar III de l'ONG «a entendu les appels dans l'obscurité» de la jeune fille mercredi matin vers 02h20 (01h20 GMT) alors qu'il se dirigeait vers une autre situation d'urgence.

«La fillette de 11 ans, originaire de Sierra Leone, flottait dans l'eau depuis trois jours avec deux gilets de sauvetage improvisés faits de chambres à air remplies d'air et d'un simple gilet de sauvetage», ajoute l'ONG.

Le médecin Mauro Marino, qui l'a examinée, a déclaré au quotidien La Repubblica qu'il pensait que la fillette avait passé dans l'eau environ 12 heures.

Elle a expliqué aux sauveteurs que l'embarcation en métal était partie de Sfax, en Tunisie, et qu'elle avait coulé dans une tempête, selon le communiqué. Elle «n'avait ni eau potable ni nourriture avec elle et était en hypothermie, mais elle était réactive et orientée», selon la même source.

Une porte-parole de Mediterranean Hope, une autre ONG humanitaire, a déclaré à l'AFP que la petite fille se trouvait en convalescence à l'hôpital.

L'agence de presse italienne ANSA a rapporté que des bateaux des garde-côtes et de la police contrôlaient mercredi la zone où l'embarcation a fait naufrage, mais que pour le moment ils n'avait trouvé ni de corps, ni de traces de vêtements.

Une autre ONG, Mediterranea Saving Humans, s'est dite préoccupée mercredi par le fait qu'au moins trois autres naufrages aient pu se produire récemment entre la Tunisie et Lampedusa.

Chaque bateau - transportant respectivement 45 personnes, 75 personnes et 45 personnes - a quitté la Tunisie à des jours différents à la fin du mois de novembre, selon Alarm Phone, dont la ligne d'urgence reçoit les appels de détresse des migrants en mer.

«Alarm Phone a immédiatement communiqué toutes les informations en sa possession aux autorités compétentes de la région, à savoir les centres de secours de Tunisie, de Malte et d'Italie, mais aucune information n'a été fournie par ces derniers», a écrit Mediterranea dans un communiqué.

Jusqu'à présent, 2'050 migrants sont morts ou portés disparus cette année alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée centrale, la route migratoire la plus meurtrière au monde.