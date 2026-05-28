La fin des caisses self-scanning ? Pourquoi le système est en crise

Walmart les démantèle, Coop filme avec des caméras IA et Migros teste des barrières. La caisse self-scanning, autrefois saluée comme une révolution dans le commerce de détail, est en crise. L'avenir s'annonce néanmoins positif.

Les caisses self-scanning sont aujourd'hui la norme dans presque tous les magasins. Keystone

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Depuis le milieu de l'année 2025, Coop interdit dans toute la Suisse les caddies pleins au self-service. Seuls les paniers sont encore autorisés. Ceux qui achètent davantage doivent soit passer à une caisse avec service, soit utiliser le système de selfscanning «Passabene». La justification semble anodine. Efficacité, confort, temps d'attente plus courts. Mais elle cache aussi un problème sur lequel le commerce de détail mondial préfère garder le silence: le vol.

Quatre fois plus de pertes

C'est justement le plus grand détaillant du monde qui a donné l'impulsion au débat mondial. Walmart a commencé à fermer les caisses de self-checkout dans certaines filiales. C'est notamment le cas à South Philadelphia, où les automates ont été entièrement remplacés par des caisses avec service en mars 2026.

Un porte-parole de l'entreprise a expliqué cette décision par les habitudes d'achat locales et le souhait d'un «service client plus personnalisé». Ce qu'il n'a pas dit explicitement est connu dans le jargon du commerce sous le nom de «shrink». Traduit, il signifie les pertes d'inventaire dues au vol.

Selon des études, les zones de self-checkout provoquent jusqu'à quatre fois plus de pertes de marchandises que les zones de caisses traditionnelles. Walmart n'est pas un cas isolé. Ces dernières années, d'autres chaînes américaines ont également restreint massivement leurs offres de libre-service. Souvent, seuls cinq articles au maximum peuvent encore être scannés par achat.

La voie particulière de la Suisse

En Suisse, l'évolution a été quelque peu différente, mais les problèmes sont les mêmes. Coop a fêté sa première expérience de self-checkout il y a douze ans. Aujourd'hui, pratiquement tous les supermarchés Coop en sont équipés, tout comme Migros et même les discounters Aldi et Lidl, autrefois hésitants. Les grands distributeurs suisses se sont donc lancés dans la technologie et cherchent maintenant des moyens de gérer les zones d'ombre sans faire marche arrière.

Selon l'institut de recherche allemand sur le commerce EHI, les pertes aux caisses self-checkout sont en moyenne 20 à 30% plus élevées qu'aux caisses avec service. Les deux entreprises ne communiquent pas publiquement le montant des pertes concrètes chez Migros et Coop. Mais les mesures qu'elles prennent montrent que le sujet est brûlant.

Coop mise sur l'IA - et déclenche ainsi de nouveaux ennuis

Depuis le début de l'année 2026, Coop utilise dans plusieurs de ses magasins des caméras basées sur l'IA aux caisses de self-checkout, qui doivent détecter les comportements suspects et alerter le personnel. Le préposé fédéral à la protection des données (PFPDT) considère que cette utilisation est conforme à la loi, mais demande plus de transparence vis-à-vis des clients.

Ce que la solution d'IA a toutefois déclenché dans la pratique, c'est un nouveau désagrément: les fausses alertes. De plus en plus de clients se plaignent des contrôles aléatoires permanents que le système d'IA déclenche. Les personnes qui achètent honnêtement et qui sont malgré tout contrôlées régulièrement développent rapidement le sentiment désagréable d'être soupçonnées de tous les maux.

Migros emprunte quant à elle une voie un peu différente. Dans certains magasins, elle teste un système d'armoire qui ne s'ouvre que lorsque le ticket de caisse est scanné après le paiement. Ce système est déjà en place depuis longtemps chez Lidl. A côté de cela, depuis le printemps 2025, un panneau peu subtil trône sous les écrans de caisse des magasins Migros Aare: «Le vol ne vaut pas la peine !» Une mesure qui en dit plus sur l'ampleur du problème que toute prise de position officielle.

Ceux qui font plus d'achats sont conseillés d'utiliser les systèmes "Subito" ou "Passabene". Coop

La vraie question: confort ou contrôle ?

La promesse centrale des caisses en libre-service a toujours été la même: pas de files d'attente, plus d'autonomie, des achats plus rapides. En 2022, le self-checkout représentait déjà plus de la moitié des transactions à la caisse du supermarché.

Mais les chercheurs de la Wharton School préviennent que le modèle peut basculer dès que les commerçants forcent les clients à l'utiliser sans offrir d'avantages tarifaires en contrepartie. «Si vous exploitez des magasins en sous-effectif et que vous forcez les clients à se servir en libre-service, vous allez les irriter et ils s'éloigneront», a résumé l'expert en commerce Santiago Gallino.

Pourtant, le marché mondial du self-checkout n'est pas du tout en déclin. Le marché mondial des systèmes de self-checkout est estimé à environ 6,9 milliards de dollars en 2025 et devrait dépasser les 13 milliards de dollars d'ici 2030. Les experts en commerce estiment que d'ici quatre à cinq ans, les systèmes basés sur l'IA surveilleront de manière standard les zones de self-checkout - avec des taux de reconnaissance nettement plus fiables qu'aujourd'hui.

Et peut-être que d'ici là, la technologie permettra des possibilités encore plus confortables et que tous les articles seront scannés quasi automatiquement.