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La flemme d'y aller ? «Flemme! Histoire de la fatigue» à explorer à Moudon

ATS

3.5.2026 - 10:27

Le Pôle muséal de Moudon invite à plonger dans le monde de la fatigue, du repos et du labeur. Le musée Eugène-Burnand explore les aspects artistiques, celui du Vieux-Moudon s'intéresse à l'histoire de la paresse et du travail. A découvrir les yeux bien ouverts jusqu'au 27 septembre.

Les deux musées montrent comment les notions de fatigue, de repos et de labeur ont évolué au fil des siècles (archives).
Les deux musées montrent comment les notions de fatigue, de repos et de labeur ont évolué au fil des siècles (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.05.2026, 10:27

03.05.2026, 12:28

Les deux maisons seigneuriales qui coiffent la colline de Moudon ont concocté un programme complémentaire: «Flemme! Histoire de la fatigue» invite le public «à bayer aux corneilles».

Le Musée Eugène-Burnand montre les expressions artistiques du repos et du labeur en exposant des créations d'Eugène Burnand, Edmond Bille, Ernest Biéler, Félix Vallotton et bien d'autres. Il s'intéresse aussi aux vêtements de travail et propose une vidéo inédite où des spécialistes décryptent les fatigues contemporaines.

Le Musée du Vieux-Moudon ose une brève histoire de la paresse et du travail du Moyen-Age à nos jours. La place du travail, du repos et de la paresse s'est modifiée au cours du temps. Du péché mortel au délicieux farniente, de la condamnation de l'oisiveté à la revendication des congés payés, la perception n'a cessé d'évoluer.

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