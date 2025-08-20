Un homme a été exécuté par injection létale mardi en Floride, après avoir passé près des deux-tiers de sa vie dans le couloir de la mort à la suite d'une condamnation pour meurtre. Il est la 29e personne mise à mort cette année aux Etats-Unis et la dixième en Floride.

La très grande majorité des exécutions de 2025 ont été menées aux Etats-Unis par injection létale (archives). sda

Keystone-SDA ATS

L'exécution a eu lieu à 00h17 (heure en Suisse) à la prison d'Etat de Floride, à Raiford.

L'homme de 67 ans avait été condamné à mort en 1983 pour le meurtre d'une femme de 24 ans, qu'il avait enlevée sur son lieu de travail à Lynn Haven (Floride) et poignardée dans une zone boisée située à proximité, en 1982.

La très grande majorité des exécutions de 2025 ont été menées aux Etats-Unis par injection létale. Trois l'ont été par inhalation d'azote, une méthode utilisée pour la première fois au monde par l'Alabama en 2024 et comparée par des experts de l'ONU à une forme de «torture». Deux autres, en Caroline du Sud (sud-est), ont été réalisées par peloton d'exécution, pour la première fois aux Etats-Unis depuis 2010.

La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 Etats américains. Trois autres, la Californie, l'Oregon et la Pennsylvanie, observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur.