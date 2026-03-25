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«Un témoignage vivant» La Foire du Valais scelle une capsule temporelle pour son 100e

ATS

25.3.2026 - 17:41

La Foire du Valais a choisi d'enterrer une capsule temporelle destinée à être ouverte en 2060, soit à l'occasion de sa 100e édition. Pour sa direction, il s'agit d'un geste adressé aux générations futures.

Les organisateurs de la foire du Valais espèrent qu'à l'ouverture de leur capsule temporelle en 2026, l'attrait pour leur manifestation soit demeuré identique à celui d'aujourd'hui (photo d'illustration).
Les organisateurs de la foire du Valais espèrent qu'à l'ouverture de leur capsule temporelle en 2026, l'attrait pour leur manifestation soit demeuré identique à celui d'aujourd'hui (photo d'illustration).
sda

Keystone-SDA

25.03.2026, 17:41

Pensée comme un témoignage vivant de ce qu’est la Foire aujourd’hui – ses valeurs, ses visages, son esprit et ses rêves – «cette capsule rassemble des objets, documents et messages emblématiques de la 65e édition et de l’histoire de la manifestation dans son ensemble», précise l'Association de la Foire du Valais dans un communiqué diffusé mercredi.

Le réceptacle contient 35 dessins réalisés par les classes de Martigny, sur le thème «La Foire en 2060»; le journal officiel de la 65e édition; l’affiche 2025 de la manifestation ainsi qu’une affiche retraçant les 65 éditions.

Une forme d'hommage

On retrouve également dans cette capsule des mots personnels des membres du comité, des exposants de la première heure et des sociétés fondatrices; des objets collector (t-shirts, chaussettes, verres, tatouages, autocollants), des bouteilles de vin, des documents internes, des photos et des cartes postales.

Cette capsule temporelle est à la fois un hommage à celles et ceux qui ont façonné la Foire du Valais depuis 1960 et un écho à son inscription au patrimoine culturel immatériel valaisan.

«La Foire du Valais est une pratique vivante portée par ses organisateurs, ses exposants et son public, qui est transmise de génération en génération», estiment ces organisateurs. «En scellant cette capsule, l’Association adresse un message à celles et ceux qui prendront le relais: la Foire n’est pas un héritage figé, mais un bien commun, appelé à évoluer avec son temps tout en restant fidèle à son identité.»

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