La richesse totale des milliardaires dans le monde a augmenté de 121% au cours de la dernière décennie, atteignant 14'000 milliards de dollars, selon une étude d'UBS. Le nombre de ces «ultra-riches» a lui grimpé de plus de moitié, se montant désormais à 2682 individus, en forte hausse dans le secteur des technologies.

La richesse totale des milliardaires dans le monde a augmenté de 121% au cours de la dernière décennie, atteignant 14'000 milliards de dollars, selon une étude d'UBS.

De 2015 à 2020, la richesse des milliardaires a crû à un taux annuel moyen de 10%. Depuis 2020, cette croissance «stagne» toutefois au rythme annuel de 1%, précise le rapport UBS Billionaire Ambition publié jeudi par la grande banque suisse.

C'est en Chine que le dynamisme de la fortune des milliardaires a été le plus marqué. Leurs actifs ont plus que doublé entre 2015 et 2020, augmentant de 137,6%, à 2100 milliards de dollars. Depuis, ils ont chuté de 16%, à 1800 milliards, alors que le nombre total de milliardaires dans ce pays est resté stable.

En Amérique du nord, la richesse des grandes fortunes s'est enrobée de 52% entre 2015 et 2020, atteignant 3800 milliards. Mais, à la différence des Chinois, ces milliardaires ont vu leur argent fructifier encore de 58,5% entre 2020 et 2024, pour se monter à 6100 milliards, «sous l'impulsion des milliardaires industriels et technologiques».

Aux Etats-Unis, leur fortune est en outre celle qui a le plus décollé en 2024, de 27,6% à 5800 milliards, ce qui représente plus de 40% de la richesse mondiale des milliardaires. L'année a également été fructueuse en Amérique centrale est du Sud où l'argent des nantis s'est envolé de 20,8% pour atteindre 411,4 milliards.

En Europe occidentale, si les milliardaires ont vu leurs gains s'amplifier de 40% entre 2015 et 2020, à 2100 milliards, depuis 2020, cette croissance a légèrement ralenti, parvenant à 2700 milliards. Elle a été menée «par les milliardaires actifs dans les secteurs telles que les logiciels, la messagerie ou le streaming musical», détaille la banque.

Boom de la Tech

Son étude, menée auprès de 2500 milliardaires à travers la planète, souligne le rôle de plus en plus conséquent des entrepreneurs de la Tech dans la création de richesse. Elle y a accéléré le plus rapidement de tous les secteurs, triplant pour s'élever à 2,4 billions de dollars en 2024.

«L'essor de l'intelligence artificielle générative ainsi que de la cybersécurité, de la fintech, de l'impression 3D et de la robotique gagnent actuellement en importance», notent ses auteurs.

Viennent ensuite, les milliardaires industriels dont richesse est passée de 480,4 milliards à 1,3 billion de dollars. «Les interventions de politique industrielle profitent aux entreprises technologiquement avancées telles que les constructeurs de l'aérospatiale, de la défense et des véhicules électriques».

Le secteur le plus en retard est l'immobilier, qui recule considérablement depuis 2017. Les explications possibles avancées incluent la combinaison de la correction immobilière en Chine, des bouleversements induits par le Covid-19 et la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe à partir de 2022.

La Suisse très prisée

Depuis 2020, le nombre de milliardaires qui ont déménagé dans un autre pays est par ailleurs en augmentation. En avril 2024, sur un total de 2682 milliardaires, 176 étaient concernés, valant au total plus de 400 milliards de dollars. Les pays de destination les plus populaires ont été sans surprise la Suisse, les Émirats arabes unis, Singapour et les États-Unis.

L'étude révèle encore que les milliardaires de 70 ans et plus prévoient de transférer environ 6300 milliards à leurs héritiers ou à des oeuvres caritatives ces quinze prochaines années, une hausse significative par rapport au 5200 milliards de 2023.

