En Suisse, 41 milliardaires se partagent un gâteau de 222 milliards!

Keystone-SDA, clsi, ats ATS

La fortune des milliardaires en Suisse a augmenté de 70,8 milliards de dollars depuis 2019, soit l'équivalent de 39 millions de dollars par jour, indique lundi dans un communiqué Solidar Suisse. L'ONG s'est associée avec Oxfam pour établir un rapport sur les inégalités.

Au niveau mondial, la fortune des milliardaires a augmenté en 2024 de 2000 milliards de dollars, trois fois plus rapidement que l'année précédente. Ce alors que 3,5 milliards de personnes continuent de vivre en dessous du seuil de pauvreté, soit avec moins de 6,85 dollars par jour.

Cette inégalité est facilitée par une concentration du pouvoir économique entre les mains de quelques élus, déplore Solidar Suisse. L'ONG s'inquiète de l'influence des plus riches sur les démocraties. «Donald Trump, investi aujourd'hui à Washington, incarne cette dangereuse corrélation entre pouvoirs politique et économique», écrit-elle.

Solidar Suisse appelle à mettre fin à cette hégémonie en supprimant notamment les avantages fiscaux des plus riches et en encourageant des salaires décents et des conditions de travail dignes. L'organisation estime en outre que l'ONU devrait piloter la politique fiscale mondiale.