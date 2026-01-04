  1. Clients Privés
Dont deux morts La foudre frappe 150 personnes en Afrique du Sud

ATS

4.1.2026 - 11:52

La foudre a frappé 150 personnes réunies lors d'un festival en Afrique du Sud. Deux d'entre elles ont été tuées, ont indiqué dimanche les services de santé de la province du Nord-Ouest dans un communiqué.

L'incident s'est produit près du village de Mathibestad, situé à environ 70 km au nord de Pretoria (image d'illustration, archives).
L'incident s'est produit près du village de Mathibestad, situé à environ 70 km au nord de Pretoria (image d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

04.01.2026, 11:52

L'incident s'est produit près du village de Mathibestad, situé à environ 70 km au nord de Pretoria, où une fête traditionnelle se tient chaque année.

«Au total, 150 patients se sont présentés à la clinique Mathibestad après avoir été atteints par la foudre pendant l'événement. Treize patients dans un état critique ont été transférés à l'hôpital Jubilee pour y être pris en charge pour diverses blessures. Deux patients étaient décédés à leur admission et sont en attente des services médico-légaux», détaille le communiqué.

La «majorité des patients» souffrent de «brûlures légères liées à la foudre», ajoute le texte.

Les orages sont courants dans cette partie de l'Afrique du Sud lors de l'été austral. Après le phénomène climatique El Niño, principal facteur ayant causé la grave sécheresse qui a affecté l'Afrique australe en 2024, le pays doit basculer ces mois-ci vers le phénomène inverse, La Niña.

«L'effet habituel de La Niña sur l'Afrique du Sud est une probabilité accrue de précipitations supérieures à la normale dans le nord-est du pays pendant l'été», indiquaient les services météorologiques sud-africains lors de leur bulletin saisonnier daté du 30 novembre.

