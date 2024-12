Plus de 420'000 personnes ont profité cette année de Bô Noël Lausanne. Par rapport à l'édition précédente, la manifestation a attiré 60'000 visiteurs et visiteuses de plus, ont indiqué lundi ses organisateurs.

Bô Noël est l'occasion pour des artistes de présenter des spectacles de rue, ici le spectacle Gueule d'Ours (archives). ATS

Pour cette dixième édition, les responsables de Bô Noël ont dû s'adapter aux travaux menés au centre-ville. Ils se sont dits satisfaits du résultat obtenu sur les places Saint-François, des Pionnières et de Bel-Air. Par ailleurs, le nouveau marché des artisans à la rue du Lion d'Or «a été très apprécié par le public».

En revanche, le bilan s'avère plus nuancé du côté de Plateforme 10. Une piste de luge y avait été aménagée et une grande roue avait été dressée. Selon les organisateurs, «la nouvelle place ouverte cette année doit encore évoluer pour transformer l'essai», mais il s'agit d'un lieu «riche de promesses».

Du côté des commerçants, «c'est la satisfaction qui prédomine». De nombreux exploitants ont réalisé des chiffres records. Pour les créatrices et les créateurs de la boutique de la place des Pionnières, le sourire est également de mise avec un chiffre d'affaires en hausse de 25% par rapport à l'année dernière.