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Affaire Lyhanna «La France ne protège pas ses filles»: un mouvement est lancé, les stars se mobilisent

Valérie Passello

7.6.2026

À l'heure où environ 5000 personnes vont défiler dans une marche blanche pour Lyhanna à Fleurance, un mouvement est lancé sur les réseaux sociaux par Mesdames Media, relayé par de nombreuses stars françaises, comme Juliette Binoche, Flavie Flament ou Jeanne Cherhal. Parallèlement, d'autres célébrités appellent à manifester devant les tribunaux du pays.

Ambiance autour de l'affaire Lyhanna - Fleurance Vue d'un kiosque à journaux de La Dépêche du Midi à Fleurance, en France, le 5 juin 2026. Le titre de la une consacré à l'affaire Lyhanna est affiché à l'entrée d'un kiosque à journaux. Photo de I Bazin/ABACAPRESS.COM Fleurance France PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUK Copyright : xIxBazin/ABACAx
Ambiance autour de l'affaire Lyhanna - Fleurance Vue d'un kiosque à journaux de La Dépêche du Midi à Fleurance, en France, le 5 juin 2026. Le titre de la une consacré à l'affaire Lyhanna est affiché à l'entrée d'un kiosque à journaux. Photo de I Bazin/ABACAPRESS.COM Fleurance France PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUK Copyright : xIxBazin/ABACAx
IMAGO/ABACAPRESS
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Valérie Passello, Agence France-Presse

07.06.2026, 14:15

07.06.2026, 14:19

La mort de la petite Lyhanna, 11 ans, ébranle toute la France. Et des voix s'élèvent pour dénoncer l'immobilisme du système judiciaire face aux pédocriminels, malgré les dénonciations dont ils font l'objet auprès de la justice, comme c'était le cas pour Jérôme Barella, principal suspect dans cette affaire. 

Enlèvement de Lyhanna. La longue chronologie des plaintes à l’encontre du principal suspect

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Mesdames Media, sur l'impulsion de Maïtena Biraben, a initié un mouvement sur les réseaux sociaux, suivi par de nombreuses femmes, dont plusieurs personnalités.

L'idée est de poster une photo d'elles-mêmes entre 10 et 15 ans, accompagnée de ce texte: «La France ne protège pas ses filles. Je pense aux mères qui ont porté plainte, aux filles qui ont subi, à la petite fille de cet individu qui a volé et ruiné la vie de tant d'autres».

Le message se fait ensuite politique: «Pouvoir public, ouvre tes yeux. Lhyanna a été laissée seule. C'est inacceptable et ne rien faire te rend désormais complice ! Les filles ont des droits, dont celui de ne pas être des proies». Il se termine en deux mots en majuscules: «ÇA SUFFIT !»

De très nombreuses femmes ont relayé le message, accompagné d'une photo d'enfance. Certaines ont apporté une modification au texte, écrivant plutôt: «La France ne protège pas ses enfants».

Parmi les célébrités ayant suivi le mouvement, les actrices Juliette Binoche et Emmanuelle Béart, la chanteuse Jeanne Cherhal, ou encore les animatrices TV Arianne Massenet et Flavie Flament.

5000 personnes attendues. Une marche blanche pour Lyhanna

5000 personnes attenduesUne marche blanche pour Lyhanna

#Jesuisautribunal

Un autre mouvement est soutenu par plusieurs personnalités françaises, elles aussi frappées d'effroi par la récente histoire de la collégienne, dont le corps a été retrouvé dans un silo à grains, une semaine après sa disparition. 

Utilisant le hashtag #Jesuisautribunal, le comédien Alex lutz, Emmanuelle Béart ou encore l'auteure de «Chatouilles», Andréa Bescond dénoncent aussi «l'injustice de trop» et invitent la population à «manifester pacifiquement» sa colère lundi 8 juin devant tous les tribunaux de France. 

Dans la sphère politique, l'onde de choc se fait aussi sentir: le ministre de la Justice Gérald Darmanin est pris en étau entre une gauche qui appelle à sa démission, et la droite qui crie haro sur les magistrats.

De son côté, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin a proposé dimanche la création d'un parquet «spécialisé sur les violences faites aux femmes et aux enfants» après la mort de la petite Lyhanna.Il a appelé sur BFMTV/La Tribune Dimanche à apporter «davantage de spécialisation» dans le système de la justice.

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"La population est atterrée": Au lendemain de la découverte à Puycasquier (Gers) d'un corps étant probablement celui de Lyhanna, une collégienne de 11 ans disparue depuis le 29 mai, le maire du village fait part d'un "sacré bouleversement".

05.06.2026

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