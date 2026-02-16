«On est en train de vivre le futur»: le dérèglement climatique rend les précipitations plus extrêmes et plus intenses, favorisant les inondations telles que celles qui touchent le Sud-Ouest de la France.

Agence France-Presse Clara Francey

Ces phénomènes, aussi causés par d'autres facteurs, vont devenir plus fréquents à l'avenir, préviennent les scientifiques.

Des pluies plus intenses et fréquentes

«On ne peut pas simplifier en disant que c'est le changement climatique qui génère ces inondations» actuelles mais «le réchauffement amplifie ces inondations: il rajoute de l'eau qui tombe et de l'eau qui déborde», explique à l'AFP Pierre Brigode, hydrologue à l'Ecole Normale Supérieure de Rennes et à l'Université de Rennes.

Selon les scientifiques du Giec, les précipitations vont devenir plus fréquentes et plus intenses en raison de l'évolution du climat, ce qui augmentera les inondations au niveau local.

Chaque hausse de 1°C des températures entraîne 7% d'augmentation de l'humidité de l'atmosphère, selon la formule de Clausius-Clapeyron, bien connue des météorologues.

«Statistiquement, on est en train de vivre ce qui est le futur, c'est à dire des hivers plus humides et donc plus d'inondations», souligne Pierre Brigode.

Des facteurs locaux

«Il y a des facteurs locaux qui peuvent aggraver les conséquences des précipitations et qui viennent aggraver aussi ce qui se passe à l'heure actuelle, sans que ce soit forcément lié au changement climatique», souligne Brice Martin, maître de conférences de géographie à l'université de Haute-Alsace, citant en exemple «l'imperméabilisation des sols».

«L'urbanisme a une responsabilité qui va être importante», ainsi que l'agriculture «surtout à partir du moment où on a une agriculture qui supprime les haies, les fossés, les zones humides, qui privilégie plutôt les grandes cultures», souligne-t-il, interrogé par l'AFP.

Des catastrophes meurtrières

Pour Brice Martin, des exemples récents de catastrophes doivent nous interroger: «est-ce qu'on est capable, en terme de gestion de crise, de pouvoir gérer l'aggravation des phénomènes, l'augmentation de la fréquence des phénomènes qui risque effectivement de s'accentuer» avec l'évolution du climat?

Des inondations ont ainsi dévasté l'Europe occidentale en 2021, faisant près de 200 morts en Allemagne et 40 en Belgique et occasionnant des destructions matérielles d'ampleur.

Les scientifiques du World Weather Attribution (WWA), qui regroupe des experts de divers instituts de recherche dans le monde, ont conclu que le changement climatique avait augmenté la probabilité et l'intensité de l'événement.

En Espagne, des inondations avaient fait plus de 230 morts en octobre 2024, principalement dans la région de Valence.

L'an dernier, au moins 135 personnes sont mortes dans le centre du Texas, après de fortes pluies ayant provoqué des inondations soudaines au début du weekend du 4 juillet, jour de fête nationale aux Etats-Unis.

Un risque qui va augmenter

«Si on prend l'image de l'urne dans laquelle on tire des boules au loto, peut-être qu'avant il y avait une boule noire chaque année qu'on tirait qui faisait qu'on avait une crue importante. Plus le temps va passer, plus on aura des boules noires et donc on aura plus souvent des crues. Et en plus ces crues seront plus intenses», indique Pierre Brigode.

«Pour les crues hivernales, le signal est assez clair vers l'augmentation. C'est plus difficile d'avoir des projections pour les crues estivales qui sont plutôt les crues méditerranéennes d'orage, etc.», précise-t-il.

Le gouvernement a défini une trajectoire dite de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC), qui prévoit un réchauffement moyen de +2,7°C en 2050 et +4°C en 2100 dans l'Hexagone.

Au milieu du siècle, il faut aussi s'attendre à une «augmentation des pluies intenses (+10 %) renforçant le risque d'inondations par ruissellement pour lequel 17 millions de Français sont exposés», souligne Météo-France.