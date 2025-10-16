«La France perd un grand serviteur» - Une figure de la vie politique est décédée

Figure de la vie politique en Alsace, l'ancien sénateur (UDF) Daniel Hoeffel, qui fut ministre dans les gouvernements de Raymond Barre et d'Edouard Balladur, est décédé à l'âge de 96 ans, a annoncé jeudi le groupe des sénateurs centristes.

J’apprends avec beaucoup de tristesse la disparition de Daniel Hoeffel, ancien Ministre, ancien Président du Bas-Rhin.



C’est à ses côtés que j’ai débuté mon engagement politique à Strasbourg.



Sa droiture et son goût pour l'action publique ont été pour moi des repères précieux.

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Nous avons appris le décès de Daniel Hoeffel, ancien président du groupe UC de 1986 à 1993, ancien sénateur du Bas-Rhin de 1977 à 2004, ancien ministre», ont annoncé les sénateurs centristes sur le réseau social X. Avec ce «grand défenseur de la décentralisation, la France perd un grand serviteur», ont-ils ajouté.

Né le 23 janvier 1929, M. Hoeffel a été élu sénateur du Bas-Rhin en septembre 1977 et réélu en 1981, 1986 et 1995. Il a perdu ce siège de sénateur en septembre 2004.

M. Hoeffel a été le secrétaire d'Etat à la santé puis le ministre des Transports de Raymond Barre (1978-1981) et le ministre délégué à l'aménagement du territoire d'Edouard Balladur (1993-1995).

«Droiture»

Il a également présidé le conseil général du Bas-Rhin de 1979 à 1998 et l'Association des maires de France (AMF) de juin 2002 à novembre 2004.

«Grande figure de la vie politique alsacienne, il a été pour moi un mentor et un ami», a déclaré la députée centriste du Haut-Rhin et ancienne ministre Brigitte Klinkert, exprimant dans un communiqué sa «profonde tristesse sur le plan personnel et politique».

L'ancien sénateur, «écouté et respecté», «a porté l'idée d'une réunification alsacienne avec la collectivité unique d'Alsace» et «portait en lui ces valeurs d'une Alsace qui ne trouve sens que dans son appartenance à la République et son attachement à l'idée européenne», a-t-elle décrit.

«Sa droiture et son goût pour l'action publique ont été pour moi des repères précieux» lui a aussi rendu hommage sur X la députée européenne (Renaissance) et ancienne maire de Strasbourg Fabienne Keller.