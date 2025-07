La cour d'appel de Paris a refusé mercredi de remettre le prince Paul de Roumanie, descendant du roi Carol II, à Bucarest. La Roumanie le réclame pour exécuter une peine de prison dans une affaire de trafic d'influence en lien avec un conflit sur la succession royale.

«J'ai toujours dit que je croyais en la justice française», a réagi auprès de l'AFP Paul Philip Al Romaniei, dit Paul de Roumanie, 76 ans, à l'issue du délibéré. (archives 2017) Imago

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Rédaction blue News ATS

«J'ai toujours dit que je croyais en la justice française», a réagi auprès de l'AFP Paul Philip Al Romaniei, dit Paul de Roumanie, 76 ans, à l'issue du délibéré.

Le président de la chambre des extraditions de la cour d'appel de Paris a souligné que les autorités roumaines étaient fondées à délivrer un nouveau mandat d'arrêt mais qu'il revêtait «un caractère disproportionné». Le juge a précisé qu'il se prononçait sur la recevabilité du mandat d'arrêt, mais pas sur le fond de cette affaire.

Avec cette décision, la cour d'appel «met un terme à un acharnement procédural inacceptable et réaffirme sa fidélité aux principes fondamentaux de l'état de droit», a considéré auprès de l'AFP l'avocate du prince. Les autorités roumaines avaient émis un nouveau mandat d'arrêt en janvier contre Paul de Roumanie.

Propriétés en jeu

Le descendant du roi Carol II est accusé d'avoir oeuvré avec une bande d'escrocs, à partir de 2006, pour récupérer des propriétés qu'il revendiquait en tant qu'héritier de la famille royale.

En 1947, la famille royale a été chassée de Roumanie par les communistes et ses propriétés ont été confisquées. Des conflits perdurent sur les biens issus de la succession.

Un prince en cavale

Bucarest avait délivré un premier mandat d'arrêt à son encontre en décembre 2020, au lendemain de sa condamnation à une peine de trois ans et quatre mois de prison pour trafic d'influence et complicité.

Mais le prince s'est enfui et une cavale de quatre ans s'en est suivie, du Portugal à Malte, en passant par la France, où il est finalement emprisonné depuis avril dernier.

Dans cette affaire, 18 personnes ont été condamnées et le préjudice pour l'Etat roumain a été estimé à au moins 145 millions d'euros.

Mais la cour d'appel de Paris avait rejeté cette demande en novembre 2023, estimant que le droit à un procès équitable n'était pas respecté eu égard aux irrégularités des prestations de serment de deux des trois juges l'ayant condamné.

Avis de la Cour de justice de l'Union européenne

Les autorités roumaines s'étaient appuyées sur la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 29 juillet 2024, rendue à la suite d'une question préjudicielle, pour formuler une nouvelle demande de remise à la France.

La CJUE avait estimé que la décision de la justice française était «contraire au principe de confiance mutuelle» entre les pays européens en exerçant «un contrôle excessif» du fonctionnement du système judiciaire roumain.

Né en France

Le petit-fils de Carol II, qui fut l'un des derniers rois de Transylvanie, est né en France le 13 août 1948 et y a grandi. Pour l'anecdote, comme l'a mentionné «The Irish Sun», Paul de Roumanie a étudié à l’école de Gordonstoun en Écosse, aux côtés du roi Charles III.

Selon «Ouest-france», Paul a été éduqué au sein de l’élite européenne, parle plusieurs langues, ne boude pas les mondanités et cultive une image de prince moderne.

Ses parents sont Carol Lambrino et Hélène Henriette Nagavitzine. On apprend dans «Gala» que Paul n’a jamais été dynaste à cause du mariage de ses parents, une union qui n’a pas été approuvée par le gouvernement roumain et qui a été dissoute par le Parlement. Néanmoins, la Cour suprême roumaine a permis en 2012 à Paul Lambrino d’être reconnu comme un descendant du roi Carol II, ce qui lui a permis de toucher une partie de l’héritage de son grand-père.

Le prince considère tout cette affaire comme «un procès politique, motivé par son statut et ses ambitions monarchistes».