Eboulement La future galerie de Lourtier sera plus longue que prévu

ATS

4.9.2025 - 12:18

La future galerie qui doit permettre de rejoindre Lourtier (VS) depuis Champsec sera plus longue que prévu. Pour des motifs de sécurité, l'ouvrage aménagé au-dessus du torrent du Fregnoley sera long de 102 mètres au lieu des 77 mètres initialement prévus.

Pour l'heure, la région du haut Val de Bagne est accessible grâce à un pont provisoire de l'armée (archives).
Pour l'heure, la région du haut Val de Bagne est accessible grâce à un pont provisoire de l'armée (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.09.2025, 12:18

04.09.2025, 14:23

Le canton du Valais prévoit la construction de la galerie en deux temps, selon une communication de la commune de Val de Bagnes diffusée fin juillet. Les 77 premiers mètres seront construits pour juin 2026 et les 25 mètres suivants pour septembre 2026, soit en même temps que les aménagements définitifs du torrent. L'allongement de la galerie permettra de mieux sécuriser le secteur soumis à de nombreuses laves torrentielles en 2024 et 2025.

La mise en service de l'ouvrage est agendée pour fin 2026, et non pour la fin de cette année comme envisagée avec la solution de base à 77 mètres. D’ici là, plusieurs études de variantes doivent encore être analysées par la commune et le canton, puis soumises à l’OFEV pour décision finale.

Le pont fusible prendra le relais

Le pont fusible détruit par une lave torrentielle, le 2 juin dernier est à nouveau sur pied depuis le 15 juillet L’armée ayant mis un service, le 2 juillet, un pont provisoire jusqu’au 30 novembre, l’ouvrage n’est utilisé que pour le chantier. «Il sera à nouveau ouvert au trafic, dès le mois de décembre et jusqu'en mars-avril, soit après le retrait du pont de l'armée», précisent les autorités de Val de Bagnes interrogées par Keystone-ATS.

Concernant la future route en rive gauche, les travaux forestiers de déboisement sont terminés et l’espace nécessaire dégagé. «Cela laisse la place à la réalisation de la route, qui a déjà commencé avec les enrochements», précise la commune de Val de Bagnes.

«De part et d’autre du futur pont sur la Dranse, les culées sont en cours de création et devraient être terminées pour novembre. L’objectif est d’ouvrir cette voie à la circulation en avril 2026.»

Enfin, la construction d'un dépotoir de 40’000 mètres cubes, prévue en amont du lit du torrent, a été achevée. L’ouvrage va permettre de réduire l’impact des futures laves torrentielles.

