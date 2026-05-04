La gastronomie perd silencieusement sa principale source de revenus

Pendant longtemps, la gastronomie s'est financée grâce au vin, à la bière et aux boissons. Mais aujourd'hui, les clients commandent beaucoup moins de ces produits. Un couple de restaurateurs de Bad Ragaz tente de transformer le système. Leur idée pourrait-elle faire école ?

Le vin a longtemps été la principale source de revenus – mais de plus en plus de clients boivent moins, tandis que les coûts en cuisine augmentent. (image symbolique) Image : Keystone/dpa/Bernd Weissbrod

Jenny Keller Jenny Keller

Pas le temps ? blue News résume pour toi Les restaurants gagnent traditionnellement surtout sur les boissons – mais les clients boivent de moins en moins, tandis que les coûts augmentent.

Le système actuel est sous pression : moins d’alcool, des exigences plus élevées et des coûts de cuisine en hausse.

Un établissement à Bad Ragaz tente une autre approche : boissons moins chères, mais plats plus chers – chacun doit payer « équitablement ».

Le secteur est divisé : certains voient la nécessité de s’adapter, d’autres restent attachés au modèle classique de péréquation des marges. Montre plus

Deux clients sont assis à une table. Ils commandent un thé et un café. Ils discutent, font défiler, le temps passe. Deux heures plus tard, ils paient – cinq francs cinquante par personne.

Pour l'établissement, ce n'est pas rentable. Certes, le café ou le thé sont vendus avec des marges relativement élevées. Mais des clients qui restent longtemps et commandent peu ne font pas assez de chiffre d'affaires. Les places sont occupées, la cuisine fonctionne, le personnel est mobilisé.

Un « bon » client compensait un « mauvais »

Même avec des clients qui commandent d’abord une soupe, puis une escalope cordon bleu et enfin un gâteau au chocolat, les marges restent faibles – tant qu’ils ne consomment que de l’eau. Dans la restauration, une logique simple prévaut depuis des années : les plats ont des marges relativement faibles, les boissons des marges nettement plus élevées. Les boissons alcoolisées en particulier assurent souvent l’essentiel du bénéfice.

Pendant longtemps, ce déséquilibre s’est compensé : une table « généreuse » en alcool compensait une table « peu consommatrice » – et couvrait ainsi une grande partie des coûts fixes.

Ce fragile équilibre est de plus en plus remis en question. La consommation d’alcool diminue – surtout chez les jeunes. Depuis 1992, la part des personnes consommant de l’alcool quotidiennement a chuté d’environ deux tiers. En parallèle, les coûts de l’énergie, du personnel et des aliments augmentent. Pour la restauration, c’est doublement problématique : une source de revenus importante disparaît, tandis que les coûts augmentent.

À cela s’ajoute un troisième facteur : les attentes des clients. Options véganes, allergies, demandes individuelles – gérer un restaurant aujourd’hui implique de répondre à beaucoup plus de besoins qu’il y a quelques années. Le travail en cuisine augmente, et donc les coûts aussi. Mais ces coûts ne peuvent être répercutés que partiellement sur les prix.

De nombreux restaurants sont ainsi sous forte pression, ce qui s’explique aussi par leurs marges déjà très faibles. Selon le portail PME de la Confédération, le secteur fait face depuis 2021 à des défis majeurs liés à la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie ainsi qu’à la pénurie de main-d’œuvre.

Beaucoup d’établissements doivent donc répondre à une même question : comment rendre un restaurant économiquement viable dans ces conditions ?

Entre bistrot et espace culturel

A Bad Ragaz, un restaurant tente de trouver sa propre réponse. Le «From Heaven» est situé directement à côté de la gare, dans l'ancien hôtel Bristol – un bâtiment historique aux hauts plafonds et grandes fenêtres.

L'établissement se veut un lieu de rencontre. Sur son site Internet, il se décrit comme «un restaurant, un bar à tapas, un lieu de brunch et un lieu culturel» et fait de la publicité pour des formats qui doivent «surprendre» – des événements en direct et des soirées podcast aux expositions d'artistes locaux.

Dirigé depuis six ans par Sylvio et Leandra Rodrigues, cet établissement vise un public varié. Sylvio Rodrigues, issu du secteur bancaire, explique que le couple voulait créer un lieu accessible à différentes générations.

Ni gastronomie étoilée, ni bistrot de village, mais un entre-deux : un endroit où l’on peut manger légèrement, boire un verre ou assister à un événement. Dans une région fortement marquée par la haute gastronomie, les deux hommes y voient une lacune.

Le vin devient moins cher

Cette diversité fait aussi partie de leur modèle économique. Sylvio Rodrigues explique qu’ils ne veulent pas dépendre des ventes d’alcool pour équilibrer les comptes. « Ce n’est pas juste que certains clients subventionnent tout le restaurant tandis que d’autres contribuent peu. Chacun doit payer ce qu’il consomme, qu’il boive de l’alcool ou non. »

L’innovation : les boissons alcoolisées sont volontairement moins chères que dans des établissements comparables, tandis que les plats reflètent davantage les coûts réels. « Ce n’est pas juste que certains clients financent les autres », dit-il.

« Ce n’est pas juste que certains clients subventionnent tout le restaurant tandis que d’autres contribuent peu. » Sylvio Rodrigues Restaurant "From Heaven

En principe, le modèle fonctionne, selon Rodrigues. L'entreprise se trouve actuellement encore dans une phase de développement. Depuis le début de l'année, «les choses ne vont pas trop mal». Une chose est claire pour lui : un retour à la structure de prix classique – avec des plats moins chers et des marges plus élevées sur les boissons – ne résoudrait pas les problèmes économiques. «Nous serions probablement en perte et devrions économiser sur les achats», dit-il. Et cela se répercuterait directement sur la qualité.

Un modèle difficile à faire comprendre

Mais même si le modèle est viable en théorie, il reste à expliquer au quotidien. En effet, les clients se basent sur le produit visible dans leur assiette. Ils ne pensent pas ou ne savent pas qu'une grande partie des coûts ne sont pas liés à l'achat, mais à l'entreprise elle-même. Mais le fait est que dans l'hôtellerie-restauration, les frais de personnel représentent désormais près de la moitié du chiffre d'affaires.

Ce qui est payé, ce n'est donc pas seulement le produit, mais aussi tout le travail qui se cache derrière. Pour le client, dix francs pour une assiette de pommes de terre en Suisse peut sembler exagéré. Les discussions portent donc plutôt sur la nourriture que sur les boissons, explique Sylvio Rodrigues. Ces dernières sont en effet moins chères qu'ailleurs.

C’est là qu’intervient le deuxième écueil. Celui qui propose volontairement des boissons alcoolisées moins chères n’attire pas automatiquement la clientèle souhaitée. Rodrigues raconte qu’au début, il y avait aussi des clients qui venaient surtout pour consommer de l’alcool.

Le modèle comporte donc un dilemme : il veut être plus équitable que la logique classique de la restauration, mais doit composer avec des comportements de consommation difficiles à modifier. « Je ne connais pas encore la solution finale », dit Rodrigues.

« L’équité » est difficile à appliquer

Le restaurant n’est pas seul face à ces défis. L’idée suscite de l’intérêt ailleurs, mais aussi des réserves. Sabrina Grassi, active dans le secteur, estime que la péréquation via les boissons reste courante, mais beaucoup plus fragile qu’auparavant.

Un modèle avec boissons moins chères et plats plus chers est compréhensible économiquement, mais difficile à faire accepter en pratique. Les clients jugent rarement les prix de manière rationnelle.

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Selon elle, rendre les plats plus chers peut aussi donner l’impression que la restauration devient moins accessible. À l’inverse, un modèle plus transparent pourrait améliorer la compréhension – à condition que la qualité et l’expérience soient au rendez-vous.

Elle estime toutefois que l’idée d’un « partage équitable » reste difficile à appliquer : la restauration repose encore sur des modèles de péréquation et des clients aux comportements très différents.

L’association professionnelle met en garde contre les modèles uniformes

L'association professionnelle GastroSuisse s'attaque à un autre point. Interrogée par blue News, elle explique qu'un net recul de la consommation d'alcool dans l'hôtellerie-restauration n'est actuellement pas perceptible. La part des boissons alcoolisées dans les commandes est stable depuis des années.

Mais l'association confirme également que les clients se tournent plus souvent vers des alternatives sans alcool et que l'offre dans ce domaine s'élargit. En d'autres termes, les boissons alternatives à l'alcool ont le vent en poupe, mais les commandes d'alcool pur ne diminuent pas pour autant.

Sur la question des prix, l’association reste réservée : des modèles plus « équitables » peuvent fonctionner, mais ne sont pas généralisables. Les clients consomment très différemment – une tarification entièrement basée sur les coûts devient vite complexe et difficile à comprendre.

«Les clients consomment de manière très différente » L’organisation de branche «GastroSuisse»

GastroSuisse est encore plus explicite sur la question des prix « équitables » : les clients consomment de manière très différente – une tarification entièrement fondée sur le principe de causalité deviendrait rapidement complexe et difficile à comprendre pour beaucoup. C’est pourquoi la péréquation (ou le calcul mixte) classique reste centrale pour de nombreux établissements. Il existe certes des approches alternatives, mais elles demeurent l’exception et non la règle.

Entre exigence et réalité

Et puis il y a la pénurie de personnel. Le métier est déjà exigeant : longues journées, horaires irréguliers, stress élevé. Au « From Heaven », on tente d’y répondre avec des horaires plus prévisibles et moins de coupures.

Pour fonctionner, le restaurant est ouvert sept jours sur sept, du midi au soir. L’ambition d’améliorer les conditions pour les clients, le personnel et les propriétaires se heurte à la réalité d’un modèle qui ne fonctionne que s’il tourne en continu.

La question de savoir qui paie finalement l’addition est en train d’être redéfinie.