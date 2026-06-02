La Géorgie va vendre les vins de Staline et Napoléon

Dans une cave voûtée en briques, 20’000 bouteilles de vin de plus de 200 ans d'âge, dont certaines ayant un lien avec Napoléon Bonaparte et Staline: c'est ce qu'a présenté cette semaine la Géorgie, espérant attirer collectionneurs et maisons d'enchères.

Des spécialistes doivent désormais expertiser les bouteilles, établir leur provenance et estimer leur valeur historique et commerciale (image d’illustration). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Ces bouteilles, couvertes de poussière, empilées du sol au plafond dans des casiers métalliques rouillés, ont été présentées par l'agence nationale des vins de Géorgie dans la capitale Tbilissi.

Parmi ces augustes flacons: des vins et spiritueux géorgiens et étrangers, dont des bouteilles «associées aux collections personnelles de Napoléon Bonaparte, de Joseph Staline et d'autres figures historiques», a déclaré l'agence dans un communiqué.

Aucun détail n'a cependant été donné concernant le lien entre ces bouteilles et le dictateur soviétique (1878-1953), né en Géorgie, ou l'empereur français (1769-1815).

Des spécialistes doivent désormais expertiser les bouteilles, établir leur provenance et estimer leur valeur historique et commerciale. Elles étaient conservées dans l'ancienne usine de vin de Tbilissi, datant du XIXe siècle et financée par le philanthrope et industriel géorgien David Sarajichvili.

«Les spécimens exposés pourraient être la vedette de grandes ventes aux enchères internationales», espère l'agence. Cette collection «souligne l'importance de la Géorgie en tant que berceau du vin», a déclaré à la presse le ministre de l'Agriculture, David Songulachvili.

Situé sur les bords de la mer Noire, ce pays du Caucase revendique la plus ancienne tradition viticole au monde. Les archéologues ont retrouvé des traces d'activité viticole sur le territoire de l'actuelle Géorgie remontant à 8.000 ans, et la culture du vin est au cœur de l'identité nationale.

En 2013, l'Unesco a inscrit sur sa liste du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité la méthode traditionnelle géorgienne de vinification en «kvevri», qui utilise de grandes jarres en argile enterrées dans le sol.