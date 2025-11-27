  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Accident mortel La glace d'un lac rompt près du col de la Bernina (GR): un mort

ATS

27.11.2025 - 17:12

L'homme est tombé dans l'eau du lac partiellement gelé Lago Bianco. Les secouristes n'ont pas pu le réanimer
L'homme est tombé dans l'eau du lac partiellement gelé Lago Bianco. Les secouristes n'ont pas pu le réanimer
ATS

Un randonneur âgé de 66 ans a perdu la vie en tombant dans le lac de barrage partiellement gelé Lago Bianco, près du col de la Bernina (GR). Il est décédé malgré les premiers soins prodigués par les secours.

Keystone-SDA

27.11.2025, 17:12

L'accident s'est produit mercredi, indique la police grisonne jeudi. Vers 17h00, le conducteur d'une locomotive des Chemins de fer rhétiques, dont le tracé longe le lac, a aperçu des objets flottant à la surface d'un trou qui s'était formé dans la couche de glace. Il a alerté aussitôt les secours.

Une équipe de la Rega a pu extraire l'homme du lac grâce à un câble. Le malheureux était équipé de raquettes de randonnée. Malgré les tentatives de réanimation, le médecin d'urgence n'a pu que constater la mort du sexagénaire. La police cantonale et le Ministère public grison ont ouvert une enquête pour établir les circonstances de l'accident.

«L'homme a été trouvé à quelques mètres du rivage», a précisé un porte-parole de la police à Keystone-ATS. «La police cantonale déconseille fortement de s'aventurer ainsi.»

Les plus lus

Suivez le super-G messieurs en direct
Deux médecins condamnées pour homicide par négligence
Incendie chez Leclanché: ligne d'assemblage des batteries à l'arrêt