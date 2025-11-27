L'homme est tombé dans l'eau du lac partiellement gelé Lago Bianco. Les secouristes n'ont pas pu le réanimer ATS

Un randonneur âgé de 66 ans a perdu la vie en tombant dans le lac de barrage partiellement gelé Lago Bianco, près du col de la Bernina (GR). Il est décédé malgré les premiers soins prodigués par les secours.

L'accident s'est produit mercredi, indique la police grisonne jeudi. Vers 17h00, le conducteur d'une locomotive des Chemins de fer rhétiques, dont le tracé longe le lac, a aperçu des objets flottant à la surface d'un trou qui s'était formé dans la couche de glace. Il a alerté aussitôt les secours.

Une équipe de la Rega a pu extraire l'homme du lac grâce à un câble. Le malheureux était équipé de raquettes de randonnée. Malgré les tentatives de réanimation, le médecin d'urgence n'a pu que constater la mort du sexagénaire. La police cantonale et le Ministère public grison ont ouvert une enquête pour établir les circonstances de l'accident.

«L'homme a été trouvé à quelques mètres du rivage», a précisé un porte-parole de la police à Keystone-ATS. «La police cantonale déconseille fortement de s'aventurer ainsi.»