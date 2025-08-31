  1. Clients Privés
«C'est n'importe quoi» La grand-tante du petit Grégory convoquée devant la justice vendredi

Alix Maillefer

31.8.2025

La grand-tante du petit Grégory Villemin, tué en 1984, sera entendue vendredi à Dijon en vue d'une possible mise en examen pour association de malfaiteurs criminelle, a indiqué à l'AFP l'un de ses avocats dimanche.

40 ans après, l'affaire du petit Grégory reste un mystère.

40 ans après, l'affaire du petit Grégory reste un mystère.

Le mystère du meurtre de Grégory Villemin, retrouvé noyé en 1984, reste irrésolu après 40 ans d'enquête. Un juge s'est suicidé, un suspect a été assassiné, et plusieurs mises en examen ont été annulées. Peut-on encore espérer découvrir la vérité?

14.10.2024

Agence France-Presse

31.08.2025, 13:17

«Elle est convoquée le 5 septembre», a déclaré à l'AFP Frédéric Berna, confirmant une information de l'Est Républicain.

On reproche à Jacqueline Jacob d'avoir rédigé le courrier de revendication du meurtre de Grégory Villemin, retrouvé noyé et ligoté le 16 octobre 1984 dans une rivière des Vosges, d'avoir passé le coup de téléphone de revendication de ce crime, ainsi que d'avoir proféré des menaces.

«Elle nous dit qu'elle n'a strictement rien à se reprocher, qu'elle n'a écrit aucun de ces courriers, que c'est n'importe quoi, que c'est farfelu», a déclaré Me Berna, qui la défend aux côtés de Stéphane Giuranna et d'Alexandre Bouthier.

En juin, lors de l'annonce de sa future convocation devant la justice, l'octogénaire avait réaffirmé «sa totale innocence», par le biais d'un communiqué de ses avocats.

Elle avait déjà été mise en examen en 2017 avant que les poursuites ne soient abandonnées pour un problème de procédure.

«On n'exclut pas de demander un report de l'audition», a ajouté Me Berna, évoquant la proximité de cette audition avec le début du procès de Frédéric Péchier, dans lequel interviennent les trois avocats de Mme Jacob.

L'ancien anesthésiste de Besançon Frédéric Péchier, 53 ans, est jugé à partir du 8 septembre devant la cour d'assises du Doubs pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, un procès qui doit durer deux mois et demi.

«Ils nous laissent cinq jours pour travailler le dossier, voir les clients, etc.. C'est franchement assez peu respectueux des droits de la défense», a déploré Me Berna.

