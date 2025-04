Trois mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les Transports publics genevois (TPG), 72'701 abonnements annuels ont été sollicités par les jeunes de moins de 25 ans et les bénéficiaires AVS/AI. Sur ce nombre, 56% ont été délivrés à de nouveaux abonnés.

Trois mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les Transports publics genevois, 72'701 abonnements annuels ont été sollicités par les jeunes de moins de 25 ans et les séniors. Plus de la moitié des titres ont été délivrés à de nouveaux abonnés (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

La part de la population pouvant bénéficier du dispositif de prise en charge par l'Etat est estimée à 230'000 personnes, a rappelé mercredi le Conseil d'Etat à l'issue de sa séance hebdomadaire. A fin mars, 32% de la cible avait été atteinte.

Depuis le 1er janvier, les moins de 25 ans peuvent obtenir un abonnement Unireso gratuit. A fin mars, 53% des 6-17 ans visés ont bénéficié de la nouvelle loi, ainsi que 38% des 18-24 ans résidant dans le canton et en formation et 26% des 18-24 en activité et à bas revenus. Le canton s'attend à une augmentation importante des demandes en août, lors du renouvellement des abonnements en vue de la rentrée scolaire.

Du côté des seniors, 17% des personnes ciblées qui touchent l'AVS et 5% de celles au bénéfice des prestations AI ont profité, au premier trimestre, d'un abonnement partiellement pris en charge par l'Etat. Le gouvernement salue l'intention de plusieurs communes de compléter cette prise en charge pour les personnes âgées de plus de 65 ans et de financer une partie de l'abonnement des adultes qui n'ont pas de réduction.