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«Mesure difficile» La Grèce interdit l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans

ATS

8.4.2026 - 10:56

La Grèce va interdire dès l'an prochain l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans. Elle veut ainsi «lutter contre l'addiction de certaines applications qui nuit à (leur) innocence et (leur) liberté», a expliqué le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

Le premier ministre grec a choisi TikTok, un réseau social plébiscité par les jeunes utilisateurs, pour annoncer cette interdiction (image d'illustration).
Le premier ministre grec a choisi TikTok, un réseau social plébiscité par les jeunes utilisateurs, pour annoncer cette interdiction (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

08.04.2026, 10:56

08.04.2026, 11:04

«Nous avons décidé d'aller de l'avant avec une mesure difficile mais nécessaire: interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans», a-t-il expliqué dans une vidéo diffusée mercredi sur TikTok. Il a précisé que la législation sera votée cet été et l'interdiction mise en vigueur au 1er janvier 2027.

«La Grèce appartient à un des premiers pays du monde à adopter une telle mesure», s'est félicité le Premier ministre qui a aussi assuré qu'il faisait pression sur l'Union Européenne pour qu'elle suive cette initiative.

L'Australie a été le premier pays à légiférer sur la question et à voter un texte entré en vigueur fin 2025 obligeant les plateformes à s'assurer que les utilisateurs ont au moins 16 ans et à supprimer les comptes d'utilisateurs trop jeunes.

«Le cerveau ne se repose pas»

Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, TikTok, ou encore Twitch et son concurrent australien Kick, se sont conformés à la nouvelle législation, sous peine d'amendes pouvant atteindre 28 millions d'euros. Pour protéger les adolescents des algorithmes addictifs des réseaux sociaux, des pays comme la France, le Danemark ou l'Espagne s'engagent aussi dans cette voie.

M. Mitsotakis a choisi pour faire cette annonce un réseau social plébiscité des jeunes utilisateurs et s'est adressé directement à la jeunesse: «Je sais que certains d'entre vous vont être fâchés (...) Notre but n'est pas de vous éloigner de la technologie mais de lutter contre l'addiction de certaines applications qui nuit à votre innocence et à votre liberté», a-t-il souligné.

«La science est claire quand un enfant est devant les écrans pendant des heures, son cerveau ne se repose pas», a-t-il aussi ajouté. Aux parents, M. Mitsotakis a aussi assuré que cette mesure «n'est qu'un outil qui ne remplacera jamais leur présence».

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