Une vague de grippe aviaire frappe l'Amérique, l'Europe, l'Asie et désormais l'Antarctique depuis 2021 (archives). ATS

Le virus de la grippe aviaire se propage en Antarctique et menace la faune du continent glacé, a averti mardi le scientifique chilien Victor Neira dans un entretien accordé à l'AFP. La grippe aviaire frappe une grande partie du monde depuis 2021.

Keystone-SDA ATS

La présence d'une variante particulièrement dangereuse de la grippe aviaire a été détectée en avril 2024 par Victor Neira et son équipe sur cinq labbes, des oiseaux marins principalement présents dans les zones polaires. Cette découverte a été publiée dans la revue Frontiers in Veterinary Science, basée en Suisse.

«Cette maladie est capable de tuer 100% des oiseaux en de courtes périodes», assure Victor Neira qui étudie la grippe aviaire en Antarctique depuis une dizaine d'années.

Depuis sa détection, le virus a continué de se propager à d'autres espèces natives de l'Antarctique et des cas ont été découverts tout le long des 900 km de la côte occidentale inspectée par les scientifiques. «Le virus s'est complètement propagé dans la région antarctique où nous avons la capacité d'aller étudier», déplore Victor Neira.

Espèces rares

Lors de la dernière expédition durant l'été austral, de nouveaux cas ont été confirmés sur une dizaine d'espèces, telles que les cormorans antarctiques, le goéland dominicain, les manchots Adélie ou papous, ainsi que l'otarie à fourrure antarctique.

Bien que les espèces jusqu'ici infectées ne présentent pour l'instant qu'un risque d'extinction «de moindre préoccupation», selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), Victor Neira rappelle que «les espèces de l'Antarctique sont, en général, rares à l'échelle mondiale».

Les populations du cormoran antarctique ou du labbe antarctique ne sont estimées qu'à 20'000 individus. Si le virus continue de se renforcer, «toute espèce, si elle est gravement touchée, pourrait finir par être menacée d'extinction», alerte le scientifique.

En 2023, la grippe aviaire a tué environ 1300 manchots de Humboldt, soit près de 10% de cette population présente au Chili, selon le service national des pêches (SERNAPESCA).

Une vague mondiale de grippe aviaire frappe depuis 2021 des millions d'oiseaux sauvages et de mammifères en Amérique, en Asie et en Europe, en raison de leur migration à travers le monde.