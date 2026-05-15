La guerre de l'ombre de Poutine en Europe

Ce sont surtout les soutiens de l'Ukraine et les critiques de la Russie qui sont de plus en plus souvent pris pour cible et doivent être tués de manière ciblée. De telles actions se sont multipliées depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022.

Le président russe Vladimir Poutine mène avec son gouvernement une politique dure contre les critiques. Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa

DPA, Rédaction blue News dpa

Pas le temps ? blue News résume pour toi Les services de renseignement occidentaux observent depuis le début de la guerre en Ukraine une augmentation des projets d'attentats présumés russes contre des activistes, des déserteurs et des soutiens de l'Ukraine en Europe.

Des complots ont été déjoués dans plusieurs pays, notamment contre des dissidents russes, des militaires ukrainiens et le président ukrainien Volodymyr Selenskyj.

Les services de sécurité estiment que Moscou fait de plus en plus appel à des hommes de main recrutés et à des réseaux criminels pour intimider ou tuer ses opposants. Montre plus

Lorsque Vladimir Ossetchkine veut emmener ses enfants à l'école ou faire des courses, il appelle la police. Le militant russe vit sous protection policière depuis 2022, car les autorités françaises pensent que la Russie en veut à sa vie.

En avril 2025, des hommes russes ont surveillé pendant plusieurs heures le domicile d'Ossetchkine dans le sud-ouest de la France et ont pris des vidéos et des photos - probablement pour préparer un attentat. C'est ce qui ressort de documents judiciaires non publics que l'agence de presse AP a pu consulter.

En Lituanie, les services de sécurité ont découvert l'année dernière un complot visant à tuer un soutien lituanien de l'Ukraine et un autre contre un activiste russe. En Allemagne, deux autres projets d'attentat ont été déjoués : l'un visant le chef d'une entreprise d'armement allemande fournissant l'Ukraine et l'autre visant un militaire ukrainien.

En 2024, les autorités polonaises ont arrêté un homme qui aurait planifié un attentat contre le président ukrainien Volodymyr Selenskyj. Et la même année, un pilote d'hélicoptère russe qui avait déserté a été tué en Espagne. Des agents russes sont considérés comme les principaux suspects.

Découverte de complots

Alors que les représentants de la Russie sont depuis longtemps accusés de faire taire les opposants à l'étranger, trois agents de renseignement occidentaux de différents pays ont déclaré à l'AP que les assassinats ciblés s'étaient multipliés depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Selon eux, les services de sécurité russes sont devenus encore plus impudents dans le choix de leurs cibles et visent non seulement les déserteurs militaires, mais aussi les activistes russes et les soutiens étrangers de l'Ukraine. Tous trois se sont exprimés à la condition de ne pas être nommés.

«Cette campagne ne se fait pas par hasard ou par inadvertance», a déclaré l'un d'eux. «Elle est autorisée politiquement». Les agents de renseignement, un ancien haut fonctionnaire britannique chargé de la lutte contre le terrorisme et des procureurs en Lituanie considèrent que la campagne est liée aux efforts plus larges de la Russie pour nuire aux pays européens qui soutiennent l'Ukraine.

Il s'agit notamment de 191 cas de sabotage, d'incendies volontaires et d'autres actions perturbatrices que les agences occidentales associent à la Russie et que l'AP a recensés dans toute l'Europe depuis le début de la guerre.

Hommes de main bon marché

De nombreuses personnes accusées dans cette campagne sont des personnes recrutées comme hommes de main bon marché pour les services de renseignement russes. Moscou utilise désormais ce modèle pour s'attaquer à ses ennemis présumés à l'étranger, comme le montrent notamment les documents judiciaires français et les informations du procureur lituanien.

Le porte-parole du président russe Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré à l'AP qu'il ne voyait «aucune raison» de s'exprimer à ce sujet. Des représentants du gouvernement russe avaient auparavant nié que Moscou soit à l'origine de tentatives d'assassinat de ses opposants à l'étranger.

L'AP s'est entretenue avec trois personnes prises pour cible : Ossetchkin, l'activiste lituanien Valdas Bartkevicius et Ruslan Gabbassov, qui milite pour l'indépendance de la région russe du Bachkortostan.

Protection policière pour les personnes en danger

Trois des quatre hommes arrêtés par la police française dans le cadre du complot visant à tuer Ossetchkine se sont rendus en avril 2025 à Biarritz, où vit Ossetchkine, selon les documents du tribunal. Selon ces documents, ils surveillaient son domicile «dans le but de l'assassiner et d'intimider ensuite tous les opposants politiques aux autorités russes vivant en France».

Tous les quatre sont nés dans la région russe du Daghestan. L'un d'entre eux a de multiples antécédents judiciaires, un autre a déclaré avoir été arrêté par les services secrets intérieurs russes et avoir fui le pays pour ne pas être envoyé en Ukraine.

Il y a des années, Ossetchkin a fondé un groupe de défense des droits des prisonniers et gère un projet visant à mettre en évidence les violations du système de détention russe. Les menaces à son encontre se seraient intensifiées après qu'il a commencé à enquêter sur des violations russes présumées en Ukraine et à aider des déserteurs russes à s'enfuir. Il s'est installé en France en 2015 et a obtenu une protection policière sept ans plus tard. Sinon, il serait déjà mort, dit-il.

Nouvelle identité refusée

En Lituanie, Gabbassov, l'activiste du Bachkortostan, a découvert en février 2025 un tracker caché sur sa voiture. La police lui a dit de laisser l'appareil là et a poursuivi les personnes qui le suivaient, raconte-t-il.

Quelques semaines plus tard, il a participé avec sa femme et son fils à une fête pour l'indépendance de la Lituanie vis-à-vis de l'Union soviétique et a reçu un appel de la police. On lui a dit qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui. Le lendemain, la police lui a dit qu'un «tueur» armé d'une arme à feu avait été arrêté près de chez lui. L'homme aurait été prêt à attendre Gabbassov toute la nuit.

Les autorités lituaniennes lui auraient proposé de «disparaître» complètement, y compris de changer de nom et de déménager. Il aurait refusé, car de nombreux habitants de sa région d'origine le considèrent comme le leader de la lutte pour l'indépendance.

La région est importante pour le Kremlin en raison de ses réserves d'or ; de plus, de nombreux hommes de la région ont été envoyés en Ukraine pour faire la guerre. «Je ne peux pas tous les trahir en disparaissant, surtout par peur», cela ferait le jeu de Moscou, dit-il.

Liens avec le crime organisé

La même offre a été faite par la Lituanie à Bartkevicius après que les autorités ont, selon lui, découvert un complot visant à le tuer en mars 2025 avec une bombe placée dans sa boîte aux lettres. Mais il n'était pas non plus question de disparaître simplement pour cet activiste qui collecte des dons pour l'Ukraine et qui s'est fait connaître par des actions antirusses, notamment en urinant sur un monument aux morts russe.

Le parquet lituanien a inculpé 13 personnes d'au moins sept pays pour leur participation aux deux complots. Les personnes impliquées ont reçu des instructions directes des services de renseignement militaire russes, a expliqué le parquet ; certaines d'entre elles ont des liens avec le crime organisé russe et pourraient être liées à d'autres complots d'incendie et d'espionnage dans d'autres endroits en Europe.

Le passage de Moscou à l'utilisation de tels hommes de main peut être attribué à une précédente tentative d'assassinat, a expliqué Dominic Murphy à l'AP, avant de prendre sa retraite en tant que chef de l'unité antiterroriste de la Metropolitan Police britannique. En 2018, l'ancien espion russe Sergueï Skripal a été empoisonné en Angleterre avec un agent innervant.

Le gouvernement britannique a accusé Moscou d'avoir perpétré l'attentat avec l'aide de collaborateurs du service de renseignement militaire. En réaction, la Grande-Bretagne et d'autres pays occidentaux ont expulsé des centaines de diplomates - et d'espions - russes. Pour la Russie, il est ainsi devenu plus difficile d'agir en Europe, explique Murphy.

Les tentatives d'attentat pourraient servir d'autres objectifs

Le fait que la plupart des projets d'attentats annoncés par les autorités occidentales depuis 2022 aient été déjoués pourrait indiquer qu'il est plus difficile pour Moscou de les mener à bien avec des hommes de main qu'avec ses propres agents, selon l'un des responsables des services de renseignement occidentaux. Mais les tentatives d'attentat pourraient avoir d'autres objectifs, notamment l'intimidation des opposants au Kremlin pour les faire taire et le gaspillage des ressources européennes dans le domaine de l'application de la loi.

En ce qui concerne le pilote d'hélicoptère russe déserteur Maxime Kouzminov, le fonctionnaire des services secrets affirme qu'il est clair que les services de sécurité russes peuvent tuer des personnes en Europe s'ils le souhaitent. C'est pourquoi les cibles ne sont jamais en sécurité. «Même si une opération a été déjouée une fois, il faut être prêt au cas où ils frapperaient à nouveau».