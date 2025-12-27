La guerre des roses entre Charles et Diana : une bataille acharnée !

La «War of the Waleses» entre Charles et Diana préoccupe les Britanniques jusqu'à aujourd'hui. Des documents désormais déclassifiés donnent un nouvel aperçu de la guerre des roses au sein de la famille royale.

Le mariage de Charles et Diana a d'abord été considéré comme un conte de fées - mais il s'est ensuite brisé amèrement. (photo d'archives) London Express/dpa

DPA, Rédaction blue News dpa

Pas le temps ? blue News résume pour toi La guerre des roses entre Charles et Diana occupe les Britanniques jusqu'à aujourd'hui.

Des documents récemment déclassifiés donnent un aperçu de la dureté du conflit entre le prince de l'époque et sa première épouse. Montre plus

Le conflit relationnel entre le prince Charles et sa première épouse Diana, qui s'est déroulé en public, continue d'émouvoir aujourd'hui. De nombreux livres ont été écrits sur la «War of the Waleses», la «guerre» au sein de la maison de Galles - et pourtant, chaque nouveau détail fait toujours sensation. Des documents désormais déclassifiés donnent un aperçu de la nervosité avec laquelle l'équipe médiatique de Charles regardait Diana dans les années 90.

Lors de la visite de l'actuel roi en Irlande en 1995, son équipe de presse avait mis en garde contre le fait que la princesse et son équipe étaient «le côté le plus agressif et le plus habile» dans l'échange médiatique entre les deux hommes, écrit un officiel irlandais dans un document du ministère des Affaires étrangères. La chaîne RTÉ et l'agence de presse PA, entre autres, ont rapporté cette information. La lettre devrait être rendue publique en janvier.

Charles et Diana s'étaient mariés en 1981, leur union était d'abord considérée comme un mariage de rêve fabuleux - mais elle s'est ensuite transformée en l'une des plus grandes crises de la famille royale britannique. Le couple s'est séparé en 1992 et une guerre des roses sans précédent s'en est suivie. En novembre 1995, Diana a donné une interview télévisée légendaire dans laquelle elle a parlé de la liaison de Charles avec l'actuelle reine Camilla, de sa propre liaison avec un professeur d'équitation et d'autres sujets sensibles.

La reine de cœur

Les deux parties se sont battues pour la suprématie d'interprétation - le public s'est majoritairement rangé du côté de la princesse, qui a été célébrée comme la «reine des cœurs». En 1996, le divorce a été prononcé. Diana est décédée en août 1997 dans un accident de la route à Paris, après avoir été poursuivie par des paparazzis.

Il ressort du document irlandais que la visite de Charles en Irlande en 1995 a été jugée par son équipe comme «la meilleure apparition publique du prince depuis très longtemps». Une porte-parole du prince a déclaré «que si la pratique passée était un indice, nous pourrions nous attendre à être contactés par la princesse Diana sous peu», a écrit le responsable irlandais. L'équipe de cette dernière tente régulièrement de faire de l'ombre médiatiquement au côté de Charles.