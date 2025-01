Les résultats d'une vaste enquête sur le harcèlement sexuel à la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) révèlent qu'un peu plus d'un quart des étudiants et du personnel a subi des remarques sexistes. L'institution va renforcer les mesures de lutte.

La Haute école spécialisée du Suisse occidentale (HES-SO), qui réunit 28 hautes écoles réparties dans sept cantons, a mandaté une vaste enquête sur le harcèlement sexuel et sexiste (image d'illustration). sda

Keystone-SDA, tb, ats ATS

L'enquête mandatée par la HES-SO a été réalisée par l’institut MIS Trend auprès de l’ensemble du corps estudiantin et du personnel, soit environ 42'000 personnes, indique la HES-SO jeudi dans un communiqué. Les personnes interrogées devaient indiquer si ces situations avaient été vécues ou observées durant les 12 derniers mois ou auparavant.

Les cas les plus graves, soit des attouchements, propositions d’avantages contre faveurs sexuelles, revenge porn, viols et tentatives de viols, concernent un peu moins de 4% du total des personnes qui ont répondu. Les deux tiers de ces cas se sont déroulés en dehors de la HES-SO, souvent dans un cadre privé.

Les étudiantes sont les plus confrontées aux comportements harceleurs: 58% d'entre elles ont été la cible d'au moins une des situations listées dans le questionnaire. Il s'agit notamment de remarques dégradantes, de messages non sollicités à nature sexuelle, d'allusions, de sifflements ou de contact corporel non désiré.

Des mesures ciblées

Les résultats montrent également que les dispositifs de prévention contre le harcèlement ne sont pas encore suffisamment connus. Au total, seulement 29% de la communauté dit en avoir connaissance. Ce chiffre tombe à 16% pour les étudiantes. Des efforts restent donc à faire pour améliorer l’efficacité des dispositifs et le suivi de la prise en charge.

Les résultats de cette vaste enquête confirment ainsi que l'institution est touchée comme l’ensemble de la société par ce phénomène. Citée dans le communiqué, Luciana Vaccaro, rectrice de la HES-SO souligne que «le harcèlement sexuel et sexiste nous concerne toutes et tous et une réponse collective forte est indispensable pour lutter contre ce fléau». «Aujourd’hui, la HES-SO prend ses responsabilités», assure la rectrice.

Nouvelle enquête en 2027

La HES-SO va conjointement avec les hautes écoles renforcer la prévention et la gestion du harcèlement sexuel et sexiste. Elle compte mieux cibler ses mesures en se concentrant sur les étudiants.

Des actions systématiques de prévention et de sensibilisation et un rappel de la politique de tolérance zéro de l’institution envers ces comportements seront menés à chaque rentrée académique. Une collaboration avec la Fédération des associations étudiantes sera mise en place pour former leurs membres à la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste.

Pour le personnel des hautes écoles, le nombre de formations sur le harcèlement sexuel et sexiste sera augmenté. La HES-SO va aussi mettre en exergue de manière plus forte auprès de sa communauté le cadre normatif et les moyens d’action des hautes écoles pour traiter et sanctionner les cas.

Ces travaux débutent immédiatement et l'ensemble des mesures prévues se déploieront jusqu'à la rentrée académique 2025. Afin de mesurer l’évolution du phénomène et la pertinence des mesures prises, l’enquête sera reconduite en 2027.