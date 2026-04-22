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Liban La journaliste Amal Khalil tuée dans une frappe israélienne

ATS

22.4.2026 - 23:04

La journaliste libanaise Amal Khalil a été «tuée à la suite d'une frappe aérienne» israélienne mercredi à al-Tiri, dans le sud du Liban, a annoncé la Défense civile, un décès confirmé par le journal Al-Akhbar où elle travaillait.

«Notre collègue Amal Khalil est tombée en martyre alors qu'elle accomplissait son devoir journalistique», a de son côté posté son journal sur Telegram.
«Notre collègue Amal Khalil est tombée en martyre alors qu'elle accomplissait son devoir journalistique», a de son côté posté son journal sur Telegram.
ATS

Keystone-SDA

22.04.2026, 23:04

Les équipes qui menaient des recherches avec l'armée libanaise et la Croix-Rouge – après une frappe israélienne sur cette localité ayant aussi blessé une autre journaliste – «ont réussi à récupérer le corps de la journaliste martyre Amal Khalil», a annoncé le bureau de presse de la Défense civile.

«Notre collègue Amal Khalil est tombée en martyre alors qu'elle accomplissait son devoir journalistique», a de son côté posté son journal sur Telegram.

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