Des procureurs fédéraux américains ont échoué à engager des poursuites mardi contre six élus démocrates qui avaient exhorté les militaires à refuser des «ordres illégaux». Cela avait provoqué l'ire de Donald Trump, qui avait réclamé des peines de prison, ont rapporté les médias américains.

Plusieurs sources ont indiqué au New York Times et au Washington Post qu'un grand jury fédéral – composé de citoyens de Washington – avait rejeté les tentatives du ministère de la Justice d'inculper les députés démocrates auteurs d'une vidéo appelant en novembre dernier militaires et agents du renseignement à désobéir aux «ordres illégaux» du président républicain.

Dans une déclaration publiée mardi soir sur son compte Instagram, la députée du Michigan Elissa Slotkin a réaffirmé que la vidéo à laquelle elle a participé «ne faisait que citer la loi», ajoutant espérer «que cela mettra définitivement fin à cette enquête politisée». Ne pas obtenir l'inculpation par un grand jury est inhabituel, ont tous deux souligné le Post et le Times dans leurs articles publiés mardi.

La décision d'inculper les parlementaires «était, à tous égards, une tentative extraordinaire de la part des procureurs de politiser le système de justice pénale», a estimé le Times.

Les six élus – qui ont tous servi dans l'armée ou dans les agences de renseignement du pays – n'ont jamais précisé quels ordres refuser, mais Donald Trump a fortement misé sur l'emploi de l'armée pour son deuxième mandat, tant sur le territoire national qu'à l'étranger.

Série d’attaques

Aux Etats-Unis, M. Trump a ordonné à la Garde nationale d'intervenir dans plusieurs villes afin de soutenir sa politique de répression en matière d'immigration, malgré les multiples protestations des dirigeants locaux.

Le républicain de 79 ans a également ordonné des frappes à l'étranger, notamment au Nigeria, en Iran et une série d'attaques meurtrières contre des bateaux soupçonnés de trafic de drogue dans les Caraïbes et le Pacifique, qui ont fait au moins 130 morts et que les experts jugent illégales.

Le message publié en novembre avait provoqué la colère de la Maison Blanche. Donald Trump avait accusé ces élus démocrates de «COMPORTEMENT SÉDITIEUX, passible de la peine de MORT!». «LES TRAÎTRES QUI ONT DIT À L'ARMÉE DE DÉSOBÉIR À MES ORDRES DEVRAIENT ÊTRE EN PRISON MAINTENANT», avait lancé le président américain.