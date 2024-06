Saura-t-on un jour si Ari Boulogne était le fils d'Alain Delon ? Un tribunal suisse s'apprêtait à prendre des mesures pour lever le voile sur cette paternité rejetée par l'acteur français. Mais la procédure entamée par les enfants d'Ari Boulogne, qui date du 17 mai, a été stoppée, annonce La Tribune de Genève le 6 juin.

Alain Delon a toujours refusé de reconnaître Ari Boulogne, quand bien même sa propre mère l'a élevé et que son beau-père l'a adopté et lui a donné son nom. afp

Covermedia Marc Schaller

Néanmoins, la justice en France pourrait bien se saisir de la question, assure PurePeople. Mais revenons sur les aléas de cette histoire de famille compliquée.

Ari Boulogne, le fils de la chanteuse Nico, a affirmé, jusqu'à sa mort à 60 ans en 2023, être le fils illégitime d'Alain Delon et a voulu en avoir confirmation. Ses deux enfants, Blanche et son demi-frère Charles, sont eux aussi en quête de leurs origines. Or Alain Delon a toujours refusé de reconnaître l'enfant, quand bien même sa propre mère l'a élevé et que son beau-père l'a adopté et lui a donné son nom.

Pour se prémunir des poursuites de la justice française, et depuis trente ans, le Samouraï faisait valoir qu'il était résident suisse et échappait ainsi au test de paternité qui aurait pu donner une réponse claire et définitive. Or, en mai de cette année, la justice helvétique a donné suite à la demande de Blanche, 18 ans, en décidant de convoquer en juillet Alain Delon en sa présence. Cependant la jeune femme aurait renoncé ces jours-ci à son action en Suisse.

L'affaire n'est pas pour autant terminée ! Charles, le fils d'Ari Boulogne, âgé de 25 ans, a lancé une procédure en France, selon PurePeople, à laquelle sa demi-sœur pourrait s'associer. Et, véritable rebondissement, la Cour de Cassation a rendu un arrêt ce 23 mai qui stipule que l'affaire entre le défunt Ari Boulogne et Alain Delon pouvait se régler en France. Ses enfants porteraient l'affaire en son nom.

Alain Delon, qui réside dorénavant dans le Loiret, à Douchy, après une âpre bataille entre ses trois enfants légitimes et dont la santé est déclinante, n'a pour l'instant pas réagi.