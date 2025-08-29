Le tribunal administratif de Besançon a suspendu vendredi en référé la chasse à la bécassine des marais et à la bécassine sourde, des espèces menacées de disparition, dans les départements du Doubs et du Jura.

Le tribunal a estimé que les espèces étaient en danger critique de disparition sur le territoire national (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«La justice offre un répit aux bécassines françaises», a estimé la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) dans un communiqué. Le tribunal se prononcera ultérieurement sur le sujet «au fond».

Saisie par l'association de défense des oiseaux, la juge des référés a suspendu les arrêtés préfectoraux du Doubs et du Jura autorisant la chasse de ces oiseaux de septembre 2025 à janvier 2026.

Elle a estimé que «ces espèces sont en danger critique de disparition sur le territoire national», selon un communiqué du tribunal administratif.

«Seuls trois à six couples d'effectifs nicheurs» ont en effet été comptabilisés dans le département du Jura en 2024 et «une cinquantaine dans le département du Doubs». Le préfet avait autorisé «des quotas de prélèvement de 30 oiseaux par chasseurs».

La juge relève aussi «qu'aucune donnée scientifique actuelle ne permet d'affirmer que les populations migratrices de ces espèces reviendraient nicher en France en cas de disparition de ces effectifs».

Pour Allain Bougrain Dubourg, président de la LPO, la justice administrative a confirmé que «l'objectif de conservation d'une espèce en péril immédiat doit primer sur l'exercice d'un loisir mortifère. Cette décision de justice permet de donner un sursis à la bécassine des marais au coeur d'un des derniers bastions français où l'espèce réussit encore à se reproduire.»

La bécassine des marais est un oiseau typique des milieux marécageux, reconnaissable à son plumage brun mimétique et son long bec droit.

En France, sa population nicheuse a diminué de plus de 75% depuis les années 1970, selon la LPO, avec à peine une soixantaine de couples qui se reproduisent aujourd'hui sur le territoire, dont près de la moitié dans le bassin du Drugeon, dans le Doubs.

Les causes principales de sa lente disparition sont l'asséchement et l'artificialisation des zones humides, mais «la chasse y contribue également» et fait «courir un risque existentiel aux rares nicheurs français», affirme la LPO.

L'association appelle à «mettre en place un moratoire pour interdire durablement la chasse des bécassines dans les départements accueillant les derniers couples nicheurs».