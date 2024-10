En 2023, la justice vaudoise a acquitté le guérisseur des accusations de viol, contrainte et abus de la détresse. Elle a jugé que la victime se trouvait dans une situation de détresse préexistante et que l'auteur s'était contenté d'en profiter. Dans ce cas, seul l'abus de la détresse pouvait être retenu. Or cette infraction était prescrite.

KEYSTONE