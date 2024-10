«Time to say Goodbye»: Peut-on vraiment limiter la durée des câlins d’adieu? C’est la question qui fait débat depuis qu’un aéroport néo-zélandais a instauré une règle insolite: trois minutes maximum pour se dire au revoir dans la zone de dépose-minute.

«Câlin d’une durée maximum de 3 minutes. Pour des adieux plus longs, veuillez utiliser le parking», indique le panneau. KEYSTONE

dpa / blue News Redaktion dpa

Un panneau inhabituel à l’aéroport de Dunedin a fait le tour du globe : les voyageurs ne peuvent plus s’étreindre que pendant trois minutes dans la zone de dépose-minute.

Pour les adieux plus longs et plus intimes ? Direction le parking, précise avec humour la signalisation. Si les arrêts courts sont une règle commune dans de nombreux aéroports, annoncer une limite aussi spécifique, et de manière si légère, est plutôt rare.

Limite «déshumanisante»

«La signalisation fait partie de notre identité de marque, qui aime diffuser des messages de manière ludique», explique une porte-parole de l’aéroport, citée par la presse néo-zélandaise. Toutefois, tout le monde n’a pas trouvé cette blague drôle.

Sur les réseaux sociaux, certains n’ont pas caché leur agacement, qualifiant la limite de «déshumanisante». D’autres, avec humour, réclament «#Câlins illimités pour tous» ou suggèrent d'augmenter la durée à «au moins quatre minutes». Le panneau a rapidement fait la une, à la grande satisfaction de ses créateurs, qui ont partagé leur enthousiasme sur Facebook.

Pourquoi 3 minutes ?

Pour comprendre l’origine de cette règle, il faut revenir en septembre dernier, lorsque l’aéroport a déplacé sa zone de dépose-minute pour améliorer le flux du trafic et la sécurité aux abords du terminal.

Les panneaux, bien que controversés, visaient simplement à permettre à tous les passagers et accompagnateurs de s’étreindre une dernière fois dans un délai raisonnable. Un autre panneau affiche même: «Les adieux sont difficiles, alors dépêchez-vous. Trois minutes maximum.»

Se câliner 20 secondes suffit

Lors d’une interview avec Radio New Zealand, Daniel De Bono, directeur de l’aéroport, a rappelé qu’une étreinte de 20 secondes suffit à libérer de l’ocytocine, l’hormone dite «de l’amour», selon certaines études. Il a précisé que l’intention des panneaux était surtout de faire sourire, bien que cela ait finalement créé bien plus de discussions que prévu.

Ces panneaux ont offert une visibilité internationale à Dunedin, une ville habituellement loin des projecteurs. Avec ses 135 000 habitants, Dunedin, deuxième plus grande ville de l'île du Sud, est pourtant pleine de charme, avec ses bâtiments historiques et son port pittoresque. La région environnante, notamment la péninsule d’Otago, est célèbre pour ses paysages époustouflants et ses colonies d’albatros, de perroquets de montagne et de manchots à yeux jaunes, faisant de Dunedin une destination à découvrir.

IMAGO/Wirestock

trad