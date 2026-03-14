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Retour en hiver La limite des chutes de neige descendra par endroits à 500-700 m

ATS

14.3.2026 - 06:49

Selon l'Office fédéral de météorologie, la limite des chutes de neige devrait descendre samedi, au cours de la journée, à 500 à 700 mètres dans certaines régions de Suisse. Le retour de l'hiver a déjà eu des répercussions sur la circulation routière samedi matin.

Image d'illustration d'un chasse-neige en action sur l'autoroute.
Image d'illustration d'un chasse-neige en action sur l'autoroute.
ATS

Keystone-SDA

14.03.2026, 06:49

14.03.2026, 07:04

Samedi matin, l'autoroute A9 a été fermée jusqu'à nouvel ordre dans les deux sens aux trains routiers et aux semi-remorques en raison des chutes de neige au niveau du col du Simplon, comme l'a indiqué le Touring Club Suisse sur son site web. Pour le trafic lourd, l'A13 était également fermée dans les deux sens entre Thusis-Sud et l'échangeur de Bellinzone-Nord.

Dans les vallées alpines, selon l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse), la neige devrait recouvrir la plupart des sols jusqu'au fond des vallées. D'ici dimanche matin, il devrait y avoir entre 30 et 70 centimètres de neige fraîche au-dessus de 1000 mètres dans les Alpes centrales et entre 10 et 30 centimètres au-dessus de 600 mètres, peut-on lire sur le site web de MétéoSuisse.

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