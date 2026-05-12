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«Propagande» pour Pékin La maire d’une ville de Californie défraie la chronique

Gregoire Galley

12.5.2026

La maire d'une ville de Californie a été inculpée pour avoir agi illégalement comme agent du gouvernement chinois, a annoncé lundi le ministère américain de la Justice.

La maire a diffusé de la «propagande» en faveur du gouvernement de Pékin auprès de la communauté chinoise de sa ville (image d’illustration).
La maire a diffusé de la «propagande» en faveur du gouvernement de Pékin auprès de la communauté chinoise de sa ville (image d’illustration).
IMAGO/Pacific Press Agency

Agence France-Presse

12.05.2026, 08:10

Eileen Wang, 58 ans, a démissionné de ses fonctions lundi, indique le site internet de la ville d'environ 50.000 habitants située dans la banlieue de Los Angeles. Selon le ministère, elle a accepté de plaider coupable et risque jusqu'à 10 ans de prison.

Selon l'accusation, la maire et un complice ont diffusé de la «propagande» en faveur du gouvernement de Pékin auprès de la communauté chinoise de la ville, via un site internet. Son complice, Yaoning «Mike» Sun, a déjà été condamné et purge actuellement une peine de quatre ans de prison.

Cette inculpation intervient au moment où le président américain Donald Trump se rend en Chine pour y rencontrer son homologue Xi Jinping.

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