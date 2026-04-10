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«Tentative de meurtre» La villa du patron d’OpenAI visée par une attaque au cocktail Molotov

ATS

10.4.2026 - 23:59

La luxueuse maison californienne de Sam Altman, patron d'OpenAI, a été touchée vendredi par un jet de cocktail Molotov, a annoncé l'entreprise américaine. Les bureaux du géant de l'IA ont également été menacés. Un suspect a été arrêté par la police.

La maison de Sam Altman, CEO d'OpenAI a subi un jet de cocktaïl Molotov.
La maison de Sam Altman, CEO d'OpenAI a subi un jet de cocktaïl Molotov.
ATS

Keystone-SDA

10.04.2026, 23:59

11.04.2026, 07:41

«Tôt ce matin, quelqu'un a lancé un cocktail Molotov sur la maison de Sam Altman et a également proféré des menaces à notre siège de San Francisco,» a déclaré à l'AFP un porte-parole d'OpenAI, la très puissante entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle générative, à l'origine de ChatGPT.

«Nous sommes très reconnaissants de la rapidité avec laquelle (la police) est intervenue. (...) L'individu est en garde à vue et nous aidons les forces de l'ordre dans leur enquête», a ajouté le porte-parole, en précisant que personne n'avait été blessé.

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Selon les registres du shérif de San Francisco, consultés par l'AFP, le suspect est un jeune homme de 20 ans, qui risque des poursuites pour, notamment, «tentative de meurtre» et «incendie criminel d'une propriété».

La propriété de Sam Altman, dont la fortune est estimée à 3,4 milliards de dollars par le magazine Forbes, est située dans le quartier très huppé de Russian Hill, l'un des secteurs les plus prisés de San Francisco, capitale mondiale de la tech.

Dans un rare billet sur son blog personnel, Sam Altman a confirmé l'incident et publié une photo de son mari et de leur bébé d'un an, affirmant espérer que cela «dissuade la prochaine personne» de commettre un tel acte.

Le dirigeant en a profité pour défendre ses convictions, appelant à une «désescalade de la rhétorique et des méthodes», dans une allusion apparente aux critiques contre l'industrie de l'intelligence artificielle, qui suscite de vives inquiétudes.

Sam Altman a pointé en premier un «article incendiaire à propos de moi il y a quelques jours». Lundi, le New Yorker a publié une longue enquête à charge sur sa gestion controversée d'OpenAI, intitulée «Sam Altman pourrait contrôler notre futur: peut-on lui faire confiance?».

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Fondé en 2015 par Sam Altman, OpenAI a été propulsé par le succès mondial de ChatGPT, et est désormais valorisé à plus de 852 milliards de dollars.

L'entreprise a récemment été choisie par le ministère américain de la Défense pour fournir certaines de ses technologies à l'armée américaine, tandis que son concurrent Anthropic a fait le choix de refuser les conditions d'utilisation imposées par le Pentagone.

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