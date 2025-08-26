  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vous les utilisez? ChatGPT et autres outils d'IA montent en puissance en Suisse

ATS

26.8.2025 - 11:00

Les outils d'intelligence artificielle (IA) tels que ChatGPT continuent de monter en puissance en Suisse: en 2025, pour la première fois, une majorité de la population déclare les utiliser, selon une étude. Les jeunes de moins de 35 ans s'en servent nettement plus.

Les outils d'IA comme ChatGPT sont toujours plus utilisés par la population suisse, selon une nouvelle enquête (image symbolique).
Les outils d'IA comme ChatGPT sont toujours plus utilisés par la population suisse, selon une nouvelle enquête (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

26.08.2025, 11:00

26.08.2025, 11:04

«L'IA est passée en un temps record d'un sujet de niche à un sujet grand public», constate l'étude Digimonitor publiée mardi par la Communauté d'intérêts des médias électroniques (IGEM) et l'Institut de recherche des médias publicitaires (REMP). En 2025, 60% des personnes sondées disent recourir aux outils d'IA au moins occasionnellement, contre 40% encore une année plus tôt.

Cependant, l'écart entre les générations s'est creusé: 79% des 15-34 ans utilisent l'IA, mais seulement 40% des plus de 55 ans. Les hommes utilisent ChatGPT et autres outils comparables plus fréquemment que les femmes.

Globalement, ces «assistants» sont davantage répandus dans la sphère privée. Mais là encore, 69% des moins de 35 ans y recourent largement au travail ou dans le cadre de la formation.

Les plus lus

Vaud: pratique non conforme du bouclier fiscal – «C'est inadmissible»
«Flamingo», le missile ukrainien qui pourrait tout changer
Daphné Bürki: «Pour mes filles, je n'ai pas le droit de flancher»
Une conductrice incarcérée pour homicide volontaire après une altercation routière
Les «barber shops» sont dans le viseur des parlementaires
Une grue hisse un avion hors du lac des Quatre-Cantons