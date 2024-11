Une mariée invite 75 personnes à son mariage, mais seules 5 se présentent

Elle avait prévu un grand mariage avec 75 invités, mais seules cinq personnes ont répondu présent. Kalina Marie, encore sous le choc, a partagé sa déception sur les réseaux sociaux.

#fyp #whereisthelove ♬ original sound - Sara Lones @kalina_marie_23 This is our entrance to our Masqurade ball. The Masqurade ball that I have talked EXCESSIVELY about for the last 10 months. The same ball that I not only digitally invited over 75 people to. But ALSO spent money to send 25 beautiful invitations out to. FIVE PEOPLE SHOWED UP!!!!!!! Like, are you kidding me!?!? As you see in the video, we enter the venue. And no one is there. The invite said 1pm. My mom messaged me at 1:15 that no one was there. My husband and I finally showed up at 2oclock, to 5 people. In a venue planned for 40. I dreamed that I would walk in to a bunch of people cheering us on. Hooting and hollering for us in celebration……but all you see is a woman trying to hold herself together because she had NO idea how to deal with her venue being almost completely empty. All the wasted food and drinks. All the empty tables and chairs. Every moment of my reception changed to adapt. Did we still make the most of it?? You bet your SWEET @$$ we did. But did this video just take all the good moments and shoot them out of the water for a second, F$&K yea it did 😔 It just makes me think, like, why? What did we do? Am I that bad of a person? What did my husband ever do to deserve any of this? Why couldn’t we matter enough for people to show up? I still have “friends” that haven’t even messaged me to congratulate me or tell me why they didn’t come. It truly makes me sick. I honestly can’t wrap my head around this yet. But all I know is, I have my man. My baby. And family that shows up when I need them. And for that, I will be thankful ❤️ #FAIL

Vanessa Büchel/trad Vanessa Büchel

«POV : Tu as imaginé l'entrée parfaite. Juste pour ouvrir les portes d'une salle de réception vide.» Ce moment douloureux, Kalina Marie et son mari Shane l'ont vécu lors de leur mariage. En couple depuis neuf ans et fiancés depuis Noël 2019, ils avaient dû reporter leur mariage à cause de la pandémie de Covid-19. En janvier de cette année, le couple avait enfin fixé la date de leur union pour octobre.

Pendant dix mois, Kalina Marie, originaire de l’Oregon, a préparé cet événement avec grand enthousiasme. 75 personnes invitées, 40 avaient confirmé leur présence. Tout était minutieusement organisé et décoré.

Mais à la surprise de la mariée, seules cinq personnes ont fait le déplacement, comme elle l'a raconté dans une vidéo devenue virale sur TikTok, accumulant plus de 8,5 millions de vues.

Dans la vidéo, on voit la porte de la salle de réception s'ouvrir, révélant des guirlandes lumineuses, des lanternes et des ballons soigneusement disposés. Les jeunes mariés entrent avec leur fils sur la chanson «When I Look at You» de Miley Cyrus. Mais au lieu des applaudissements espérés, c'est une salle quasi déserte qui les attendait.

Pour Kalina Marie, le choc fut immense. Elle raconte qu’elle a dû se «forcer à sourire» en réalisant ce qui se passait. «Toute cette nourriture et ces boissons gâchées. Toutes ces tables et ces chaises vides», se désole-t-elle sur TikTok.

L’invitation indiquait 13 heures. À 13h15, sa mère lui a envoyé un message pour lui signaler l'absence de convives. Le couple a choisi d'attendre encore un peu et de se présenter à 14 heures. Finalement, seules cinq personnes les attendaient. «Dans une salle prévue pour 40.»

«Pourquoi? Qu'avons-nous fait ?»

Les abonnés de Kalina, touchés par son récit, ont exprimé une grande compassion à travers plus de 17'000 commentaires. «Ça me fait mal au cœur pour toi», écrit une internaute. Une autre propose: «Recommençons. Cette fois, invite-moi et tous les autres. On viendra. Je t'aime, ma belle, et félicitations !!»

Même plusieurs jours après, Kalina ne parvient pas à comprendre cette absence de ses proches. «La plus grande question est : ‹Pourquoi ?› Et je ne le sais pas.»

Très peu de messages d’excuses ou d’explications lui sont parvenus. Elle se demande: «Pourquoi? Qu'avons-nous fait? Suis-je une si mauvaise personne? Mon mari méritait-il ça? Pourquoi n’étions-nous pas assez importants pour que les gens viennent?» Désormais, le couple doit gérer la douleur de rayer plusieurs personnes de leur vie.

Pourtant, Kalina Marie avait rêvé de faire son entrée devant une salle comble et des applaudissements chaleureux. Au final, ils ont décidé de «profiter au maximum de la soirée». Avec du recul, elle confie : «Je sais que j'ai mon mari. Mon bébé. Et une famille qui est là quand j'en ai besoin. Et pour ça, je suis reconnaissante.»