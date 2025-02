Les interventions esthétiques de rajeunissement vaginal et d'amélioration du point G gagnent en popularité en Suisse, mais leur efficacité reste discutée par les spécialistes et les patientes.

L'objectif est d'augmenter le plaisir de la femme. Keystone

Keystone-SDA SDA

Les offres de rajeunissement vaginal et d'amélioration du point G se multiplient en Suisse. Ces interventions visent à améliorer le confort intime de la femme et donc à favoriser l'accès à l'orgasme. Mais toutes ne jurent pas de leur efficacité.

«Depuis un an, la demande pour ce type d'intervention a augmenté», explique Sophie Pierre, médecin spécialisée en gynécologie esthétique à la Clinique Matignon à Lausanne, dans des déclarations à «24 heures», qui consacre aujourd'hui un article et des interviews à ce sujet. «Pour les femmes intéressées par ces interventions, l'objectif principal est d'améliorer leur vie sexuelle».

Outre le botox et le lifting, de plus en plus de centres de médecine et de chirurgie esthétiques proposent des interventions non invasives visant à améliorer l'apparence, le confort et la fonctionnalité de la zone intime féminine. Et à faciliter la vie des partenaires en amplifiant la zone érogène à l'intérieur du vagin. Concrètement, on parle de laser, de radiofréquence, d'injections d'acide hyaluronique, de PRP (plasma riche en plaquettes) ou de vitamines.

«Les femmes qui me consultent veulent retrouver une sexualité épanouie», explique au journal Janni Galatoire, médecin au Forever Institut à Genève. «Elles sont à un moment de leur vie où elles sont en paix avec leur corps et se sentent bien dans leur peau. Mais elles se rendent compte que le plaisir et l'orgasme lors des rapports sexuels avec leur partenaire sont entravés par des douleurs physiologiques».

Sophie Pierre est sur la même longueur d'onde : «La plupart de mes patients parviennent à prendre du plaisir lorsqu'ils sont seuls. Mais la pénétration est devenue trop douloureuse, à tel point que ceux qui me consultent ont souvent renoncé à faire l'amour». Il existe des lasers qui permettent d'améliorer la qualité de la muqueuse vaginale, explique la spécialiste.

«On peut aussi repulper les lèvres avec des injections d'acide hyaluronique : j'en profite généralement pour injecter du produit dans la zone G, à l'intérieur du vagin. En augmentant la zone G, l'orgasme est plus accessible car la région érogène est plus grande».

L'acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans l'organisme, mais qui s'appauvrit au fil du temps, notamment à la ménopause, à la suite de traitements hormonaux ou de chimiothérapies. «Cette diminution peut entraîner une sécheresse vaginale», explique Janni Galatoire. Grâce aux injections - la thérapie coûte 1300 CHF, n'est pas prise en charge par l'assurance maladie et agit pendant 12 mois - les femmes retrouvent sensations et plaisir lors des rapports sexuels.

Vaste débat sur le sujet

Le débat sur le sujet est cependant très large. «Personnellement, je ne pratique pas ce type d'intervention», déclare au journal vaudois Sabri Derder, chirurgien plasticien à la clinique Montchoisi à Lausanne. «Je ne peux ni confirmer ni infirmer que l'augmentation de la zone G par des injections d'acide hyaluronique permet aux patients d'atteindre plus facilement l'orgasme : mais beaucoup de mes collègues m'assurent que cela fonctionne», ajoute-t-il.

Le plaisir varie d'une personne à l'autre, c'est une question complexe. «Il serait intéressant d'obtenir un retour d'information concret de la part des personnes les plus touchées : qu'elles racontent et décrivent les façons dont elles éprouvent plus de plaisir, où cela se produit et comment leurs sensations ont changé. Il serait bon de voir plus d'études sur le sujet».

Plus nuancée apparaît la position de Zoé Blanc-Scuderi, sexologue et directrice du centre pluridisciplinaire Sexopraxis au Mont-sur-Lausanne. «Selon moi, chaque femme est libre de faire exactement ce qu'elle veut pour son propre plaisir», souligne-t-elle dans une interview accordée à la journaliste de 24 heures. «Mes patientes ne me parlent pas de ce sujet : une seule m'a dit qu'elle avait essayé, mais que ça ne s'était pas bien passé.»

«Lorsque les femmes me consultent pour des douleurs lors des rapports sexuels, j'essaie de comprendre quel est le problème», poursuit l'experte. «Parfois, j'envoie les patientes chez mes collègues gynécologues pour un examen complet afin d'exclure toute difficulté physiologique ou somatique. Cela me permet de me concentrer sur mon domaine d'expertise, à savoir les aspects émotionnels, relationnels et éducatifs de la sexualité.»