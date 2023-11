L'Arve, une rivière qui traverse Genève et se jette dans le Rhône, connaît mercredi matin son plus fort débit jamais enregistré. «Nous avons dépassé les 1000 m3 par seconde», relève le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du Service d'incendie et de secours (SIS).

Le pont de la Fontenette fait partie des ouvrages qui ont été fermés à la suite de la montée des eaux de l'Arve. ATS

Une crue centennale qui a conduit les autorités à interdire l'accès à cinq ponts sur les huit qui enjambent la rivière dans le canton de Genève. Des fermetures qui entraînent d'importantes perturbations de la circulation. Les transports publics sont également impactés, les trams ne pouvant plus passer d'une rive à l'autre.

Confrontées à cette situation exceptionnelle et sans autre solution, beaucoup de personnes se sont résolues à aller à pied à leur travail. Pour les automobilistes, la patience était de rigueur. De gros embouteillages se sont formés à proximité des ponts encore ouverts au trafic.

Mercredi matin, aucun dégât significatif n'avait été enregistré. Une centaine de pompiers sont mobilisés, prêts à intervenir en cas de débordement du cours d'eau. A certains endroits critiques, là où l'Arve affleure à quelques centimètres du trottoir, des boudins ont été posés, ainsi que des planches le long des balustrades.

Les ingénieurs décident

Les ponts ne devraient pas être rouverts avant midi, indique le porte-parole de la police genevoise Alexandre Brahier. Mercredi matin, seuls ceux de Sierne, de Hans-Wilsdorf et de Saint-Georges pouvaient être traversés. Les décisions sont prises par les conseils des ingénieurs de la Ville et du canton de Genève.

La grande crainte est que les troncs charriés par l'Arve en furie frappent les tabliers des ponts et les endommagent, explique le lieutenant Millot. Il s'agit d'évaluer avec justesse la solidité des différents ouvrages. Les sans-abri qui ont l'habitude de camper sur les berges de la rivière, de leur côté, ont été évacués.

L'Arve avait déjà connu une grosse crue en 2015. Le débit de la rivière s'était élevé à 923 m3 par seconde, rappelle le lieutenant Millot. Mais jamais, jusqu'à présent, un débit de plus de 1000 m3 par seconde n'avait été observé. En France, le débit de l'Arve est même monté à 1200 m3 par seconde.

La Haute-Savoie en alerte aussi

Comme leurs collègues genevois, les pompiers de Haute-Savoie ont ainsi eu une nuit agitée. Selon l'AFP, ils ont réalisé 130 interventions et pris en charge 110 personnes, mais aucune victime n'est à signaler.L'Arve est en «crue de type centennale, donc très violente, très brutale, mais avec une évacuation assez rapide», a dit mercredi le préfet de Haute-Savoie Yves Le Breton sur France Bleu Pays de Savoie.

Le secteur de l'Arve aval est particulièrement concerné, notamment les communes de Gaillard, d'Annemasse ou d'Etrembières, aux portes de Genève. Mais la journée de mercredi «devrait être plus calme que la précédente», a-t-il poursuivi, s'attendant à une décrue.

mf, ats