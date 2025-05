La montagne est toujours en mouvement au-dessus de Blatten

De petits éboulements continuent de se produire sur la montagne au-dessus du village de Blatten, dans le Lötschental valaisan. Le point culminant du Petit Nesthorn s’est effondré vendredi soir et, selon les forces de l’ordre, la montagne a commencé à bouger.

Les activités géologiques autour de l'arête continuent d’augmenter, a fait savoir samedi après-midi l’'état-major de conduite régional de Lötschental. La situation reste tendue et est étroitement surveillée.

Il n'y a pas de changement significatif par rapport à vendredi, a déclaré Matthias Ebener, de l'état-major de conduite régional, à l'agence de presse Keystone-ATS. De petites quantités de débris continuent de se détacher et le glacier Birch reste en mouvement.

Les formations rocheuses ont continué à montrer des signes d’instabilité. Des chutes de pierres sont régulièrement observées, surtout dans la zone du flanc est.

Le mouvement du glacier lui-même est source d’inquiétudes: entre vendredi soir et samedi matin, des mouvements de basculement importants sur le front ainsi que des mouvements de glissement à la base du glacier ont été observés. Selon le communiqué, plusieurs fissures se sont également formées dans la zone antérieure du glacier et des ruptures partielles semblent de plus en plus probables.

Le mouvement s'accélère

La vitesse du mouvement augmente. Elle a doublé de vendredi à samedi, à environ quatre mètres à quatre mètres et demi par jour désormais, a déclaré Matthias Ebener, porte-parole de l'état-major de conduite, contacté par l’agence de presse Keystone-ATS.

Vendredi, le mouvement du glacier était d'environ deux mètres à deux mètres et demi par jour. Un cône d'éboulis s'est accumulé sur le glacier ces derniers jours. Selon une estimation, trois millions de mètres cubes de débris se trouvent sur la masse de glace, a déclaré M. Ebener.

L'impact du poids des gravats sur le glacier reste incertain. Matthias Ebener a décrit deux scénarios. Dans l'un, le poids pourrait pousser le glacier vers l'avant et provoquer de petites ruptures de glace sur son front.

Dans le second scénario, le «pire», le glacier pourrait se briser en raison du poids des éboulis, les débris et la glace dévalant alors ensemble la montagne.

Village évacué lundi

Plus haut, une partie du Petit Nesthorn menace de se détacher et de tomber dans la vallée. Il y a eu une chute de roche et une avalanche de glace du glacier Birch, qui se trouve entre le Nesthorn et le village, dans la nuit de vendredi à samedi.

Elle s’est étendue jusqu’à environ 2100 mètres d’altitude, alors que, selon les cartes de l’Office fédéral de topographie Swisstopo, le sommet du glacier se situe à près de 2600 mètres d’altitude. Le village de Blatten dans la vallée se trouve quant à lui à environ 1530 mètres d’altitude.

Des sentiers de randonnée ont été fermés depuis samedi dernier en raison d'une coulée de boue. Le village de Blatten a été entièrement évacué lundi. Environ 300 personnes ont dû quitter leurs maisons.