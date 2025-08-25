La mort d'une reine et des photos qui ont fait le tour du monde

Il y a 90 ans, le 29 août 1935, Astrid, la reine des Belges, est décédée dans un accident de voiture à Küssnacht (SZ) au bord du lac des Quatre-Cantons, secouant le monde entier. Les images de cette tragédie, prises par un étudiant de la région, se sont répandues à une vitesse fulgurante pour l'époque.

La flèche blanche sur la photo indique le trajet emprunté par la voiture lors de l'accident mortel qui a coûté la vie à la reine Astrid de Belgique au lac des Quatre-Cantons, près de Küssnacht. Son mari, le roi Léopold, conduisait le véhicule. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'étudiant de 25 ans, Willy Rogg, avait été envoyé par son père sur les lieux pour immortaliser la scène. La reine gisait inerte sur la pelouse quand le jeune homme est arrivé sur place avec son vélo.

Elle passait des vacances en Suisse avec son mari, le roi Léopold III lorsque l'accident a eu lieu. Léopold conduisait la limousine dans laquelle le couple se trouvait avant de faire une sortie de route, tuant Astrid sur le coup.

Willy Rogg prend le pouls de la reine une fois sur les lieux de l'accident, mais la jeune femme de 29 ans est déjà morte. Le roi Léopold s'en sort lui avec de légères blessures.

Vol de nuit pour Londres

L'étudiant en dentisterie photographie la mise en bière et l'extrême-onction de la souveraine. Il prend cinq autres photos avant de se rendre à vélo à Weggis (LU) pour y faire développer ses clichés. Il les vend en exclusivité à l'agence de presse américaine Associated Press (AP) pour cent francs la pièce.

L'étudiant se charge de l'envoi des photos en se rendant en taxi à l'aéroport de Dübendorf, dans le canton de Zurich. Il confie les précieux clichés au pionnier suisse de l'aviation Walter Mittelholzer.

Les photos sont remises à Londres, trois heures et vingt minutes plus tard, à 0h55. Les photos sont publiées dès le lendemain matin dans les journaux britanniques. La voiture accidentée figure par exemple en première page du Daily Express.

Des images qui restent

Le décès de la reine Astrid a suscité un deuil profond. A l'image de la princesse Diana 60 ans plus tard au Royaume-Uni, la reine Astrid était particulièrement aimée dans son pays.

Willy Rogg, décédé en 1994, n'est ni devenu célèbre ni photographe professionnel. Il a suivi son souhait en devenant dentiste. La Neue Zürcher Zeitung lui a consacré un reportage en 1972 sur un tout autre sujet, sa plus grande passion: le radioamateurisme.

Ses photos ne sont jamais mentionnées. Elles continuent toutefois de vivre au musée local de Küssnacht où elles sont exposées.