Circonstances «suffisamment suspectes» pour ouvrir une enquête

La porte d'entrée était entrouverte, les corps se trouvaient dans différentes pièces. Une autopsie doit maintenant révéler ce qui se cache derrière la mort de l'acteur oscarisé Gene Hackman.

DPA, Helene Laube dpa

Après la mort mystérieuse de l'acteur américain et lauréat d'un Oscar Gene Hackman et de son épouse Betsy Arakawa, les autorités continuent de chercher les raisons de ce décès. Le bureau du shérif de Santa Fe, dans l'Etat américain du Nouveau-Mexique, a qualifié les circonstances de «suffisamment suspectes» pour ouvrir une enquête complète. Selon un mandat de perquisition, la porte d'entrée était légèrement ouverte.

Arakawa a été découverte sur le sol d'une salle de bain, à proximité d'un appareil de chauffage de la pièce et d'un récipient contenant des comprimés. Hackman était allongé dans une entrée, avec des lunettes de soleil à côté de lui.

Des représentants du bureau du shérif devant la maison de l'acteur décédé Gene Hackman à Santa Fe au Nouveau-Mexique. (27 février 2025) Image : Keystone/AP Photo/Roberto Rosales

Le couple a été retrouvé mort mercredi dans sa propriété de Santa Fe, dans l'État du Nouveau-Mexique, dans différentes pièces. Un chien a également été découvert sans vie, tandis que deux autres chiens ont survécu.

Les corps auraient montré des signes de décomposition, ce qui indique que le couple était probablement mort depuis un certain temps avant d'être retrouvé, selon les rapports du mandat de perquisition. Le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, a confirmé ces éléments devant la presse.

En attente d'une autopsie

L'enquête a débuté après que les autorités aient été alertées par des inquiétudes sur le bien-être du couple. Des agents sont alors arrivés à la maison et ont trouvé les corps. Avant d'entrer dans la maison, ils se sont assurés qu'il n'y avait pas de danger imminent, par exemple en raison de la présence de gaz dans l'air. La New Mexico Gas Company, qui approvisionnait la propriété, soutient l'enquête.

Gene Hackman’s daughter Elizabeth Jean Hackman is reflecting on her dad’s tragic death. pic.twitter.com/ZDL9P6qCuM — E! News (@enews) February 27, 2025

«C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre père Gene Hackman et de sa femme Betsy», ont fait savoir les filles et une petite-fille de Hackman. «Il était aimé et admiré par des millions de personnes dans le monde entier pour sa brillante carrière d'acteur, mais pour nous, il était avant tout notre papa et grand-père. Il va nous manquer cruellement et nous sommes dévastés par cette perte».

L'acteur américain Gene Hackman (à droite) et sa femme, la pianiste de concert Betsy Arakawa, lors des Golden Globe Awards à Beverly Hills le 19 janvier 2003. Photo : Keystone/AP Photo/Mark J. Terrill

Lauréat d'un Oscar et légende d'Hollywood

Gene Hackman était considéré comme l'un des acteurs les plus importants de sa génération. Le lauréat de deux Oscars s'était notamment rendu célèbre grâce à des films comme «French Connection» (1971), «The Conversation» (1974) et «Impitoyable» (1992). Au début des années 2000, il s'est retiré d'Hollywood et a vécu avec Betsy Arakawa à Santa Fe.