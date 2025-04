La Ville de Payerne et la CICAD souhaitent réunir leurs forces. Elles vont entreprendre une démarche conjointe portant sur le travail de mémoire et sur la lutte contre les discriminations.

La Municipalité de Payerne et la CICAD vont travailler main dans la main sur le travail de mémoire (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

En date du 1er avril 2025 à Genève, une délégation de la Municipalité de Payerne a rencontré la direction de la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD). Les participants ont posé les bases d’un dialogue constructif afin d’ouvrir la voie à une collaboration en matière de lutte contre les discriminations, annonce la Municipalité mercredi dans un communiqué.

Cette démarche s’inscrit dans le prolongement des actions menées par la Ville de Payerne dans la lutte contre les discriminations et dont l’importance a encore été soulignée par les événements survenus lors des Brandons de Payerne 2025.

Le travail de mémoire visera à favoriser la transmission d’évènements historiques s’étant déroulés durant la Seconde Guerre mondiale dans une approche éducative et pédagogique, précise la Municipalité. Les étapes de ces projets et leur mise en place seront définies lors des futures rencontres entre la Ville de Payerne et la CICAD.

Pour rappel, des tags aux relents racistes et «antisémites» ont été apposés sur les vitrines de commerçants payernois pendant les Brandons le week-end des 8 et 9 mars. Le Ministère public vaudois a ouvert une instruction, estimant qu'il existe «un soupçon» d'infraction pénale de discrimination et incitation à la haine.