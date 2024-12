La célèbre Badhütte de Rorschach (SG) a été détruite par le feu tôt lundi matin. Cette cabane de bains centenaire située sur le lac de Constance était déjà entièrement en flammes à l'arrivée des forces d'intervention. Pour les autorités il s'agit d'une «perte énorme».

Intervenus en nombre, les pompiers ont réussi à contenir les flammes, mais la Badhütte a été entièrement détruite, a indiqué la police saint-galloise dans un communiqué.

L'extinction des braises n'est pas aisée et se poursuivait dans l'après-midi, car la cabine était construite sur des pilotis dans le lac et entourée d'échafaudages. Les pompiers ont dû mettre en place une plateforme flottante.

Les pompiers en train d'éteindre l'incendie sur la Badhuette à Rorschach, le 23 décembre. KEYSTONE

Le bâtiment a dû être sécurisé pour permettre aux experts d'y pénétrer afin de déterminer les causes du sinistre, a précisé le porte-parole à Keystone-ATS. On ignorait encore lundi s'il y avait un lien entre les travaux de construction sur la cabane et l'incendie.

Reconstruction prévue

L'alarme a été donnée à 03h30. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, le vénérable bâtiment était déjà entièrement en feu. Aucun blessé n'est à déplorer.

Le maire de Rorschach Robert Rath (PLR) a indiqué que ce bâtiment unique sera reconstruit. Il s'agit d'une construction originale, propre à l'architecture des années 1920 aisément repérable, mélange de bois et de techniques modernes, qualifiée d'«exemplaire» et placée sous la protection du patrimoine par le canton de Thurgovie.

Elle abritait deux bassins intérieurs et représentait un monument très apprécié de la région, avec sa vaste toiture. «Une perte énorme et irréparable», ont déploré les autorités.